Mygopen》7月1日開始欠政府錢，銀行帳戶會被凍結？

﻿這政策其實老早就開始了，而且不是謠言所說的「區區的幾仟元」，而是只要 300 元就能移送強致執行。另外謠言所說的「趕緊去提領出來」根本沒用，因為這還會配合行政執行機關拘提、管收欠稅人，所以還是乖乖繳稅就對了。

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你 LINE 收到「7月1日開始，凡事有關欠政府的錢」、「被法務部下今凍結無法領取」的謠言嗎？還要你「存摺有錢趕緊去提領出來」，讓很多人擔心7月1日開始真的欠稅或忘記繳了什麼稅，戶頭真的會被凍結嗎？

事實上，這個說法被曲解了，其實為了防止「重大欠稅」，在每年「7月1日」財政部都會看個人累計欠稅超過 1000 萬元或者是營利事業累計欠稅超過 5000 萬元的確定案件辦理公告。



事實上只要達 300 元就要移送強制執行了，會有這種說法或謠言，可能就是因為關於追查這件事，畢竟根據 2018 年財政部賦稅署初步彙整統計，欠稅金額攀高至956億元，真的要好好追欠稅了！

7月1日開始欠稅凍結帳戶的謠言

原始謠傳版本：

7月1曰開始，凡是有關欠政府的錢，銀行存摺有存款者，不管是區區的幾仟元，欠牌照稅，第三責任險，燃料稅，土地稅，包括種種稅金，政府不管你是老人津貼也是一律，被法務部下今凍結無法領取，趕快通知，親朋好友，存摺有錢趕緊去提領出來，否則欲哭無淚。

謠言破解說明：

這政策其實老早就開始了，而且不是謠言所說的「區區的幾仟元」，而是只要 300 元就能移送強致執行。另外謠言所說的「趕緊去提領出來」根本沒用，因為這還會配合行政執行機關拘提、管收欠稅人，所以還是乖乖繳稅就對了。

正確闢謠解釋：

根據財政部在 2013 年 4 月 1 日台財稅字第 10200551680 號令所規定規定，綜合所得稅、營利事業所得稅、遺產稅、贈與稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、證券交易稅、期貨交易稅、地價稅、土地增值稅、房屋稅、使用牌照稅、印花稅、契稅、娛樂稅、特種貨物及勞務稅的本稅及各該稅目的滯納金、利息、滯報金、怠報金及罰鍰，每案免移送強制執行限額為300元以下，所以只要 300 元就要移送強制執行。



另外每年的「7月1日」其實是會開始公告所轄重大欠稅案件名單，根據行政院的資訊，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第34條第1項規定，於每年7月1日就個人累計欠稅逾新臺幣（下同）1,000萬元或營利事業累計欠稅逾5,000萬元之確定案件辦理公告，公告內容包括欠稅人姓名或名稱（納稅義務人為營利事業者，一併公告其負責人姓名及地址）、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，相關公告內容自107年7月1日至同年12月31日刊登於各稅捐稽徵機關網站6個月。



除了公告重大欠稅案件，財政部與法務部多年來建立聯繫機制，各稅捐稽徵機關也與法務部行政執行署加強聯繫及協調，積極查調欠稅人可供執行財產，對於故意隱匿財產的欠稅人，積極追查其動向，將欠稅人相關資料及行蹤送行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：行政院 - 各稅捐稽徵機關將於7月1日公告重大欠稅案件

本文經授權轉載自Mygopen 7月1日開始欠政府錢，銀行帳戶會被凍結？曲解謠言