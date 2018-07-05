Mygopen》沒中的統一發票別直接丟掉？洩露信用卡個資？！

純屬謠言一則，基本上統一發票是不會把消費者的信用卡卡號全列出來，謠言說的「授權碼」也不是信用卡後面的安全碼，不要再傳囉！

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你LINE收到說沒中的「統一發票」別直接丟掉！上面有串數字會「害你傾家破產」的謠言？事實上統一發票不會把消費者使用的信用卡資料列出來的，完全是捏造的謠言，更別說是內容農場描述店家開出發票的情形了，別再傳囉！

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實際到賣場刷卡測試，商家都沒有在發票打上完整卡號，財政部早在 2004 就規定，刷卡後的發票只印出卡號後4碼，兼顧退貨方便以及保障消費者隱私。

曲解統一發票的謠言

原始謠傳版本：

沒中的「統一發票」別直接丟掉！上面有串數字會「害你傾家破產」...快從垃圾桶撿回來！

http://ezvivi.com/article/293390.asp 或這個內容農場的文章 你這個月對發票了嗎？很多人都會把沒中的發票順手丟掉，但其實這是件非常危險的事情！根據網友表示，最近有群人在各地搜購發票，不論是不是當期的，都有人會出錢買！你可知道他們的地是為什麼嗎？



趕緊拿出手邊的發票仔細看看，通常用信用卡付錢時，大家只會注意簽帳單金額是否正確，常常忽略後面那張發票內容！但其實危險就在這裡，因為每張發票都會在金額後方多出一行「visaor mastercard」，接著打上你的信用卡完整卡號...更可怕的是某些發票還會將信用卡背面授權碼也打在上面！而這群有心人士，就是看準民眾會將沒對中或過期發票隨手丟棄，因此他們就會在垃圾堆中大量搜刮發票上的「信用卡號碼」，如果讓他們得手就糟了！因此要記得一定要銷毀過期發票，才能確保個資安全啊！以下這是店家開出的發票情形： 1.家樂褔：有你的完整的卡號&授權碼 2.遠東愛買吉安：都沒有 3.頂好超市：有卡號 4.台中廣三SOGO：有卡號 5.新學友書局：都沒有 6.新光三越（完整號碼） 7.遠東百貨（末四碼有XXXX ） 8.何嘉仁書局（完整號碼） 9.微風廣場（完整號碼） 10. ATT 4FUN（完整號碼）難怪時不時都能聽到信用卡被盜刷的消息！快把這個重要資訊請大家趕快分享出去讓更多人知道～

謠言破解說明：

純屬謠言一則，基本上統一發票是不會把消費者的信用卡卡號全列出來，謠言說的「授權碼」也不是信用卡後面的安全碼，不要再傳囉！

在 2003 就有相關新聞報導了，當時財政部表示，並沒有發現類似案例，但如果有民眾因信用卡號外洩，被人利在網路或其他方式消費，該筆消費風險應是店家承擔；同時財金及聯合信用卡中心已啟動類神經偽卡偵訊系統，任何異常消費都會馬上聯繫銀行及警調單位防堵及因應。



正確闢謠解釋：

根據蘋果日報 2004 年的報導，民眾刷卡購物後所拿到的統一發票，一律不得列印出16碼的信用卡卡號，主要是為了降低信用卡被盜刷的風險，以維護消費者權益。

另外根據東森新聞的報導，實際到大賣場和各大百貨刷卡測試，所有商家都沒有在發票打上完整卡號，幾乎確定這只是一則網路謠言，財政部也說，早在民國 93 年元旦就已經規定，刷卡之後的發票，只要印出卡號的最後4碼，兼顧退貨方便以及保障消費者隱私。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 沒中的統一發票別直接丟掉？洩露信用卡個資？！