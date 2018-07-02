Mygopen》LINE傳：陳惠仁教授說熱的苦瓜水可以救你一輩子？！

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最近 LINE 傳苦瓜只殺癌細胞的謠言，內容為「北京陸軍總醫院陳惠仁教授強調」、「熱的苦瓜水可以救你一輩子」、「熱苦瓜～只殺癌細胞」這樣類似的網路謠傳，事實上這個根本是「熱檸檬～只殺癌細胞」的謠言改版，只是把檸檬換成苦瓜而已，而且在中國已經闢謠證實過了，北京陸軍總醫院陳惠仁教授也嚴重譴責造謠者冒用他人名義發布假文章的行為，真的別再傳囉！

熱苦瓜水只殺癌細胞的謠言

原始謠傳版本：

麻煩—請轉發請轉發：

北京陸軍總醫院陳惠仁教授強調，如每個收到這份簡訊的人，能夠轉發十份給其他人，肯定至少有一條生命將會被挽救回來... 我已經做了我的部分了，希望你也能幫忙做了你的部分。感謝！

熱的苦瓜水可以救你一輩子

再忙也要看，然後告訴別人，

把愛傳出去！

熱苦瓜～只殺癌細胞！

切２～３薄苦瓜片放在杯子裡， 加入熱水，它會變成「鹼性水」，每天飲用，對任何人都有益。

熱 苦瓜水能釋放一種抗癌物質，這是在醫藥領域有效治療癌症的最新進展 。

熱苦瓜汁對囊腫及腫瘤產生影響。 被證明能夠補救所有類型的癌症。

用苦瓜萃取物這種類型的治療，只會破壞惡性腫瘤細胞，它不影響健康的細胞。

另外苦瓜汁內的胺基酸和苦瓜多酚， 能調整高血壓，有效預防深靜脈栓塞，調整血液迴圈，減低血液凝塊。

看完，告訴別人，家人，朋友，把愛傳出去！要照顧好自已的健康。

陳惠仁教授說熱的苦瓜水可以救你一輩子？是謠言改編啦!!（資料照）