自由開講》柯文哲真的沒有中心思想嗎？

◎陳芝妤

在許多國人的心目中，柯文哲似乎是一個沒有中心思想的政治人物，看他當初自稱為深綠，公然撕毀中華民國國民身分證，隨後在民進黨的禮讓下，挾白色力量崛起於政壇，接著在上海舉辦的兩岸論壇中高倡兩岸一家親、兩岸生命共同體，更一再呼應統媒，將各政黨透過議會的民主政治攻防，污衊為藍綠惡鬥，這種由綠轉藍再轉紅的善變人格特質，的確會讓有些人摸不清狀況，誤以為他是個超脫藍綠，沒有中心思想的人。

然而，柯文哲真的沒有中心思嗎？其實，我們從他一路走來不斷推崇專制獨裁的毛澤東，以及公開表明憎恨民主運作的議會政治，還操弄權勢箝制新聞自由，更學中共的網路五毛黨，豢養網路義勇軍惡意打壓言論自由，以上種種跡象顯示，柯文哲可說打從心理極為厭惡民主自由，他所崇尚的是專制獨裁，而這也就是他的中心思想。

但何以許多人沒能看清楚柯文哲的真面目，究其原因乃是柯文哲非常擅於假藉直白做掩飾，不僅常刻意無厘頭的說話顛三倒四，更大耍忽藍忽綠忽紅的矇混手段，讓許多人在尚未搞清楚其真正意圖時，就已不知不覺落入他所預設的陷阱中，讓他輕易地達到某些政治目地。

總之，生活在民主自由的台灣，卻心嚮往專制獨裁的柯文哲，其意識型態與中共的專制獨裁不謀而合，難怪中共及其同路人會明的暗的大力相挺，還一再透過國內偏紅媒體，力拱他問鼎下屆總統，甚至央視日前還罕見破例特別為他製做兩分鐘專輯，幫他拉抬選情。

中國官方電視台央視，近日製作台北市長柯文哲的兩分鐘介紹報導，甚至稱柯文哲有望在2020年選舉挑戰現任總統蔡英文。（央視影片截圖）

在此情況下，國人尤其是年輕人如果不辨色覺醒，掀開柯文哲虛偽的假面具，還不斷被他高明的直白話術所欺騙和唬弄，甚至善惡不分的盲目挺他，一旦最後被他騙取到國家大位，那麼台灣最可貴的民主、自由、人權和法治，可能就會葬送在他的手中，屆時國人再捶胸頓足也將後悔莫及了。

（新北市退休人員）

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