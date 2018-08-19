自由開講》馬英九、侯友宜與丁守中 偽善的國民黨高官們？！

馬英九、侯友宜與丁守中 偽善的國民黨高官們？！（報社合成照）

◎包青天

據報導，全台首座慰安婦銅像在本月14日於台南市揭幕，矗立在台南市鬧區國民黨部旁，國民黨台北市長參選人丁守中日前到台南向慰安婦銅像致意。他說，蔡英文政府基於意識形態不斷修改歷史教科書，如果不紀念慰安婦甚至忘記這段歷史，我們不配做台灣人。

丁守中（右三）（16日）在台南市議員陪同下，向慰安婦銅像致意。（資料照）

丁守中與馬英九都是很偽善之徒，畢竟國民黨自己曾經到處設立831軍中樂園，以不正當手段逼迫台灣婦女到軍中從事性教育，為何從來不敢提起？何況二二八與白色恐怖時，在台南也有許多男女慘遭國民黨殺害，違反人權況比慰安婦更嚴重，如目前台南就有一座二二八受難者湯德章的銅像，其旁邊還有一條以獨裁者名字命名的街道，多諷刺啊！

丁守中與馬英九都是很偽善之徒，畢竟國民黨自己曾經到處設立831軍中樂園，以不正當手段逼迫台灣婦女到軍中從事性教育，為何從來不敢提起？（資料照）

湯德章是日治時代的台南律師，1947年二二八事件發生，國民黨軍21師殺入臺南，隨即以叛亂罪名逮捕湯德章。為了逼供，湯德章先被倒吊刑求一夜，肋骨全被打斷，隔日被押赴民生綠園公開槍決。軍方槍決之後，仍不讓湯德章親人收屍，逼其曝屍公園，經其親人一再哀求，才准許以毛毯覆屍，但仍不准殯葬超度，國民黨未免太沒有人性了吧！

湯德章是日治時代的台南律師，1947年二二八事件發生，國民黨軍21師殺入臺南，隨即以叛亂罪名逮捕湯德章。（維基共享）

丁守中與馬英九如果真的那麼有同情心，為何到台南時從未去下跪懺悔，畢竟他就是死在國府官員與軍人手中。類似湯德德章的台南受害人不少，國民黨是否能比照慰安婦，也在台南市鬧區國民黨部旁增添一座 二二八與白色恐怖受害者紀念碑， 以示真心關心人權？否則就是偽善。

論偽善，侯友宜也是一樣，否則哪有自己家人是大包租公，年收租金兩千萬，沒有繳房屋稅與贈與稅，卻還有臉請支持者小額捐款？還說計程車司機生意不好，很可憐！若侯友宜真正關心低薪勞工生活的窘境，要如何作為，他會不知道嗎？很簡單，就是將歷年來侯家當包租公的收入分配給低薪勞工，且以後也如此，就是最好的對策，否則麥擱假仙了！

總之，國民黨高官大都是偽善之輩，不要再自欺欺人了。

（教師）

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