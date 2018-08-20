自由開講》全代會只捐三百多萬元，是否太笑死人了？！

◎展昭

據報導，國民黨全代會一整天募款，共得331萬元，而柯文哲競選團隊7月募款總金額達4093萬1360元，遠遠甩開國民黨。

國民黨全代會19日舉行，黨主席吳敦義（中）扮演「棒球總教練」，直轄市、縣市長參選人以強棒出擊的「全壘打預告」，為11月的九合一選戰造勢。（資料照）

網友紛紛留言說：「可悲啊 ! 黨就是有錢現在也不敢拿出來，怕被黨產會反向追查來源帳戶」、「國民黨那幾個老公ㄚ飄，一個比一個有錢，還需要募款嗎？」「大勢已去。嗚呼哀哉。 」可說一則比一則傳神！國民黨還選得下去嗎？連侯某人都躲國民黨的商標遠遠的。

明明國民黨、婦聯會與救國團，還有許多高官一個比一個有錢，為何不拿出來運用，還要企業與民眾捐款，有道理嗎？如比較「小咖」的侯某人，房舍出租年收兩千萬元，還需要民眾小額捐款嗎？無黨無派的柯文哲，短短幾小時可以募款四千多萬，為何這麼一個龐大政黨 一整天募款才共得331萬元，其透露的訊息為何？還不清楚嗎？

長久以來，國民黨吃銅吃鐵吃台灣民眾的血汗錢，才有那麼多黨產與家產，還說是自己黨營與家族事業「經營有成」所致，自己都不臉紅嗎？難道不知對岸教科書是怎麼形容國民黨嗎？如「大地主大資產階級的政治代表」、「中國法西斯頭子」、「獨夫民賊」、「蔣匪」、「軍閥」與「反動份子」等不下數十種渾名。自己的總裁與「民族英雄」被人糟蹋若此，以前誓死效忠「領袖」的許多國民黨黨政軍高官，如今卻有一百八十度轉變，比變色龍的變色還快，實在令人嘆為觀止！

總之，除非是白癡，否則誰還會支持這樣一個投機取巧、沒有氣節的政黨？那些家財萬貫的高官，好意思向企業與民眾募款嗎？柯文哲尚且需要自掏腰包兩千萬元投入選舉，國民黨全代會可是「金光閃閃」，一整天居然只捐三百多萬元，是否太笑死人了？！

（教師）

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