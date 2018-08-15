自由開講》從新竹縣道出國民黨的空頭支票文化

◎劉志枰

民進黨在新竹縣市打出大新竹共好，希望能夠過五星市長的加持來扭轉竹縣長期藍營執政的政局，然而這股效應國民黨也來效仿民進黨，打出跨過頭前溪與竹市攜手合作，共創大新竹共榮的口號，理當國民黨合作的對象是同黨自家人，讓我跌破眼鏡的是楊文科居然是找無黨籍參選人來攜手合作，這真的是令我覺得非常可笑之處，國民黨在新竹縣為了安插特定人選，斷然廢除制度，鬧得沸沸揚揚，造成多大的黨內反彈聲浪，對於不服著黨紀伺候開除黨籍來排除異己，我想國民黨新竹縣長參選人楊文科自己是不是也犯了黨紀？為何遇到國民黨面對不同人、不同事標準就不一，國民黨應該要開除的人是楊文科而非林為洲吧？

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨天公布跟新竹市長林智堅的第二版聯合競選看板。（鄭朝方陣營提供）

國民黨在新竹縣的誇張行徑，這次同樣搬來新竹市，簡直把黨內新竹市長參選人當作空氣，國民黨處理新竹縣的吃相就有夠難看，現在新竹市又要再來搞一回，難到楊文科是搞不清楚許明財才是國民黨所唯一提名的參選人嗎？冒著被開除黨籍的風險，我也要直接點出國民黨的詬病，黨內始終存在許多表裡不一、吃裡扒外的傢伙，國民黨才會造成今天被人民唾棄的局勢，自私、自利不懂得反省，就讓這個黨這次再輸個徹底吧！

新竹市議長、無黨籍市長參選人謝文進（左2）今天主動拜會新竹縣議長張鎮榮（右3）、縣長邱鏡淳（右2），提出縣市合作、跨域治理大新竹概念，獲得國民黨新竹縣長參選人楊文科（左3）認同，也引起外界產生新竹市藍軍要「禮讓」謝文進的遐想。（記者黃美珠攝）

我想楊文科在擔任副縣長任內期間，將議會同意的營養午餐補助款擅自給刪了，現在又說大話要為「老、中、青、幼」爭取福利，之前的都說話不算話了，有了前車之鑑，我實在不懂楊文科開這些空頭支票爭取什麼？我想身為新竹縣民與國民黨青年這雙重身份，我要呼籲新竹縣民要團結一心，集中選票，推翻說話不算話的國民黨，哪怕國民黨候選人提出多好的政見，選上了還不是一樣翻臉不認帳，被騙了一次不會再有第二次機會了。

（玄奘大學社會工作研究所 研究生）

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