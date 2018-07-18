自由開講》侯友宜「夜市殺手」是因為中客不來？

◎李柏毅

新北市近年來有不少夜市陸續倒閉，朱立倫及侯友宜被議員冠上「夜市殺手」名號。還有人批評朱侯執政八年，夜市就倒了四間，包括三重星光夜市、板橋文創夜市、樹林大安夜市、新莊輔大花園夜市等，連樂華夜市都收的二二六六。但侯友宜被問到相關問題時，卻說是因為「民進黨執政」中客不來觀光，才會導致新北夜市生意不好，遭網友質疑：新北那些新夜市毫無特色，連本地人都不想逛，價錢又貴，當然會倒。

侯友宜被問到「夜市殺手」相關問題時，卻說是因為「民進黨執政」中客不來觀光，才會導致新北夜市生意不好。（資料照）

難道真如侯友宜所說，新北夜市會倒，都是民進黨執政後「中客不來」害的嗎？讓我們來看看客觀的觀光人數。根據交通部觀光局統計，2015年國民黨執政時，來台旅客人數為1,043萬人；至2016年民進黨執政後，來台旅客人數持續上升至1,069萬人、2017年觀光人數也有1,073萬人。可見觀光人數並沒有因為民進黨兩岸政策而減少，即使某些特定媒體兩年來持續炒作民進黨因不承認九二共識、導致中客不來，更造成觀光產業萎縮及店家倒閉潮等，但就客觀數字而言，東南亞及日韓旅客來台數顯有成長，且觀光總收入也從2015年的8,190億元提高到2016年的8,293億元，可見整體而言，來台觀光人數及市場並沒有因為民進黨執政而萎縮，侯友宜的歸因，顯然缺乏事實根據。

八年來新北市政府為何輔導開設新夜市總是失敗？這應該要問問侯副市長自己。根據網友的討論，不少人認為夜市缺乏特色，如新北板橋文創夜市不知文創在哪？同質性高、無聊；或是夜市價錢太貴，加上交通不方便，別說觀光客了，連本地人都不見得想去逛。建議侯副市長，洗別人臉前先想想自己過去當副市長時做了什麼，不要市政成績遭批時，總說是they的錯，先怪別人再說。畢竟民進黨中央執政才兩年，但朱侯已在新北市執政了八年，若真要說是民進黨中央執政的問題，還是太牽強了吧。

（新北市民，前國會助理）

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