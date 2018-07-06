自由開講》「時力」挺貞昌 「統促」挺友宜 ？！

◎展昭

九合一大選將至，時代力量立委兼黨主席黃國昌於4日公開表態， 支持民進黨新北市長參選人蘇貞昌， 隔天就有民眾拍下中和區街頭統促黨力挺侯友宜的旗幟，大選在即， 泛綠、泛藍共主漸漸成形。

九合一大選將至，時代力量立委兼黨主席黃國昌於4日公開表態，支持民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（資料照）

蘇貞昌拜訪石碇老人聯誼會時說，感謝時代力量力挺， 而有媒體問到這是否代表泛綠陣營在新北市整合成功？ 蘇貞昌則回應，這是站在為新北市更好的基礎，大家有共同理想。 而在此同時，中和出現統促黨力挺侯友宜的旗幟， 有統促黨支持者說，侯友宜是朱立倫「正港」接班人， 希望侯能夠延續朱的施政理念。

對於統促黨公開表示支持，侯友宜競選辦公室發言人賴冠群說， 統促黨製旗力挺、成立競選辦事處，並未接獲統促黨任何通知， 平時也未與統促黨有聯繫，但對於來自各界的支持， 侯辦也都表示萬分感謝。

代表「黑色」力量的統促黨張安樂居然支持代表「白色」 力量的國民黨侯友宜，這是甚麼畫面？ 是否支持張安樂就是支持侯友宜，支持侯友宜就是支持張安樂？ 同理，是否支持統促黨就是支持國民黨，支持國民黨就是支持統促黨 ？不禁讓人回想起當年的江南案！

中華統一促進黨街頭揚旗力挺國民黨新北市長參選人侯友宜。（資料照）

江南案就是國民黨的情報局頭子利用黑道殺人，理由是江南寫一本「 蔣經國傳」，透露小蔣不為人所知的秘辛。 如果江南案不是發生在美國， 這件事將如同發生在台灣的林義雄家屬與陳文成命案一樣石沉大海！ 江南案既然是國民黨與黑道的「合作」，那麼林義雄家屬與陳文成命 案到底是誰的「傑作」？自然可想而知了。 促轉會似乎可從這角度追查起，以還給林家與陳家一個公道。

一向自稱代表代表正義、崇尚關公的侯友宜， 居然會獲得統促黨的公開支持，對侯友宜是正面，還是負面， 選民可要看仔細了。試問，白與黑、光明與黑暗，能融合嗎？

（教師）

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