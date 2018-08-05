自由開講》不知丁守中的政治學博士是怎麼念的？

◎郭靖

國民黨台北市長參選人丁守中昨天將矛頭指向民進黨主席蔡英文和行政院長賴清德，直指蔡英文挑起兩岸嚴重對立，更聲稱沒有當年蔣中正及老兵的固守台灣，哪有台灣昨天的民主自由？蔡英文、賴清德的台獨反蔣去中做為，不只數典忘祖，更是忘恩負義。

國民黨台北市長參選人丁守中（左）昨天將矛頭指向民進黨主席蔡英文和行政院長賴清德，直指蔡英文挑起兩岸嚴重對立，更聲稱沒有當年蔣中正及老兵的固守台灣，哪有台灣昨天的民主自由？（資料照）

丁守中難道不知道德國、東歐與加拿大等國家都在進行轉型正義嗎？目前世上只有神經病國家才在崇拜獨裁者，蔣介石不僅是獨夫，還與台灣人有不共戴天之仇，因為死在他手下的台灣人太多了，絕大多數是無辜者。捷運殺人者鄭捷「只」不過亂殺幾人，就被判死刑，然而蔣介石所亂殺的人是鄭捷的N倍，不僅沒有被判死刑，死後還被當「偉人」崇拜，實在有夠荒謬，如何讓人心服口服？如前陣子居然有幼稚園老師帶小朋友穿「國旗」裝到中正廟向獨裁者銅像敬禮，試問，像話嗎？



一些無知者還說，若非蔣介石來台灣，台灣早已被赤化，實在有夠愚蠢，畢竟保衛台灣的是美國，不是蔣介石，美國只答應保衛台灣與澎湖，不包含金馬；保衛金馬也不等於保衛台灣，因為金馬是中國領土，中共怎能吞忍？保衛金馬只是給自己帶來麻煩，如今有如一付手銬，騎虎難下！許多人還笨笨的，不知其利害關係，有這樣噴漆只是製造對立與衝突，有何意義？如果真是如此，德國與東歐國家為何至今持續進行轉型正義？史達林與希特勒也比蔣介石偉大許多，如今在他們國內有其銅像與紀念館嗎？

可見長期黨國教育，讓不少人中毒太深，以致他們一貫的態度如下：

一、國軍是為保衛自由中國或中華民國而戰，不是為想推翻中華民國的而戰；二、主張台獨會觸怒中共，何必惹事生非？三、台獨人士有種就宣布台獨，何必寄居在中華民國體制下？四、如果沒有蔣介石與國軍保衛台灣，台灣已經被中共赤化。

就第一點而言，反對者顯然昧於事實，畢竟想推翻而且已經推翻中華民國的是中共，不是台獨人士，因為1949年中共建國時，ROC已經亡了第一次，1971年ROC被逐出聯合國時，又亡了第二次。其次，中華民國又能代表自由中國嗎？國民黨實施38年戒嚴叫做「自由中國」嗎？這38年內，有多少國民黨內外的民主人士被殺或被關，即使是外省人，照樣被迫害，如孫立人、雷震、殷海光、李敖、柏楊，這樣的阿歐西叫「自由中國」嗎？難道這些反對者不知嗎？如今民進黨按照民主程序而政黨輪替，有何不對？這算「推翻」嗎？與其說保衛ROC，不如說保衛台灣吧？畢竟是誰養你們？

就第二點而言，若主張台獨會觸怒中共，那麼主張統一就不會嗎？以前蔣介石天天想反攻大陸、消滅朱毛匪幫，而且數度主動派突擊隊去偷襲人家，派特務去暗殺人家或搞內亂，為何從不擔心對方的報復？這些反對者當初有譴責蔣介石的蠻幹嗎？不僅沒有，整天在軍中還率領弟兄高喊「擁護領袖，殺朱拔毛」。如今你們主張統一，甚至變成中國人，就真能保證平安無事嗎？以前投降的國民黨黨政軍高官，其下場如何？28年前的天安門事件又怎麼說？目前一些退將與買辦之所以能在中國「吃香喝辣」，不就是因為台灣的存在嗎？

若主張台獨會觸怒中共，那麼主張統一就不會嗎？以前蔣介石天天想反攻大陸、消滅朱毛匪幫，而且數度主動派突擊隊去偷襲人家，派特務去暗殺人家或搞內亂，為何從不擔心對方的報復？這些反對者當初有譴責蔣介石的蠻幹嗎？（中央社）

就第三點而言，是中華民國寄居在台灣，受台灣人供養與保護，不是台灣寄居在中華民國體制下，畢竟目前台灣的國號、國歌與國旗，都是蔣介石用武力強加給台灣人的，從來沒有徵詢過台灣人同意，這與強盜行為何異？兩蔣在長期戒嚴保護下，與國會老表互相利用，無限制連任總統，至死方休，有如在當皇帝，這些反對者當年有說過甚麼話嗎？為何對幾任民選的台籍總統卻極盡誣衊之能事？是否只有姓蔣或姓馬的人才能當總統？其實台灣自1996年總統民選以來，不是主權獨立的國家是甚麼？目前只剩正名與修法問題，只是時間問題。

就第四點而言，就更可笑了，畢竟當年保衛台灣的是美軍，怎麼會是兩蔣與阿歐西軍人？孫立人將軍當年就說，蔣介石的嫡系部隊在大陸已經被中共徹底擊敗，無法再作戰。保衛金馬的也不是蔣介石的嫡系部隊，而是孫立人在台灣所訓練的新軍、日本將領所組成白團的戰術指導，以及美軍的後勤支援。中共之所以攻擊金馬而不攻擊台灣，主因是金馬本就是中國領土，且與中國近在咫尺，豈能容叛亂團體據地為王？不攻擊台灣是因為他們知道台澎是由以美軍為首的盟軍所管轄，何況當年他們也沒有兩棲作戰的能力，畢竟當年他們攻擊金馬所搭的船隻只是民間破爛漁船。

至今為何還有不少人頭腦不清楚？主要原因是需要強記死背的大中國文史地太多，以及軍中長期實施威權黨國教育使然，因為這些課程始終認為蔣介石是「民族救星」與「國家偉人」，而不提蔣某人到底曾經幹過多少見不得人的事。有些人不是不知，只是認為「偉人」難免會做錯事，不能否定其對國家的「偉大」功績。試問，對眾多受害者而言，誰會在乎殺人者生前有多少勳章？何況那些勳章還不是自己頒給自己的？為何鄭捷「只」殺幾人就被認為罪大惡極，而曾經殺更多人的獨裁者反而被原諒，甚至至今還被當「偉人」崇拜，莫非神經有病嗎？不知丁守中的政治學博士是怎麼念的？

筆者認為，治標與治本應雙管齊下。治本方面，只有仿照歐美國家，中小學就開始實施哲學教育，從小訓練學生的思辨能力，讓學生有獨立思考的能力，民眾才不會被獨裁者牽著鼻子走。治標方面，就是政府趕快通令全國，拆除各地威權銅像，才能彰顯社會正義，否則若繼續漠視獨裁者銅像到處是，只是社會對立與仇恨的根源。

（教師）

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