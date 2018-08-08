自由開講》這樣的人也能選台北市長嗎？！

◎展昭

中國國民黨台北市長參選人7日上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃清龍專訪，談及他看待兩岸議題的想法，丁守中提到，他過去在政黨外交、國會外交時，就跟實際上是共青團的「全國青年聯合會」交往密切，與中國當前的國家領導人都交往很好，未來也絕不容許子弟上戰場為台獨打仗。

國民黨台北市長參選人丁守中（右）上廣播節目。（丁守中團隊提供）（資料照）

這種話如果在兩蔣時代講出，將會如何？以前拿國民黨中山獎學金出去留學，居然還敢講這種話，國民黨卻默不作聲，可能還沾沾自喜，實在有夠墮落！不為台灣主權獨立而戰，難道是為統一而戰嗎？以前老蔣三番兩次派兵去突襲人家，派特務去謀殺或顛覆人家，有擔心過台灣民眾的安危嗎？

丁守中還批評，現在的政府不關心民生與經濟，而去「搞正名」、「搞公投」，衝撞既有的國際體制，害的就是本國的運動員，「國民黨執政時有能力爭取到世大運、東亞青運，你民進黨有本事把它搞掉，那是民進黨的問題。」

小英怎麼會不關心民生與經濟？股市不是已上萬點很久了嗎？ GDP成長已經達到3%，不是嗎！運動員出國比賽，如果沒有國格，即使得獎，有何榮譽可言？「中華台北」是甚麼碗糕？其英文名稱不就是「中國人的台北」嗎？這樣與港澳有何不同？運動員為誰辛苦為誰忙？人是否與豬仔一樣，有得吃有得睡，就可以心滿意足了嗎？國民黨人要當豬仔，請自便，有尊嚴的台灣人願意嗎？

他還說，兩岸交流很重要，「我做市長，絕對不會容許子弟上戰場為台獨打仗。」主持人追問，這個主張是否就是「投降派」？丁守中否認此說，並表示這個世界本來就是協商代替對抗，「我們發展經濟，我們協商互利，沒有誰投降誰。」

請問，以前國民黨與共產黨協商與談判過幾次了，有互利嗎？如果有，為何逃難到台灣來？以前國民黨的教育又如何？不是老是耳提面命告誡台灣人要小心共產黨的「陰謀詭計」嗎？為何自己反而做不到？你們自己要死請自便，不要免強台灣人跟你們一起去死！

丁守中進一步表示：「大陸與我們同文、同種、同血緣， 兩岸本來就是一家人。不管經濟也好、血緣也好，都是一家人，你還要跟他搞對立嗎？這沒有道理啊。」

請問，美國與英國不是「同文、同種、同血緣」嗎？他們也是一家人，但是彼此互相尊重，互不干涉對方內政與外交，互不打壓對方的國際生存空間，國名也全然不同，更不會用上千顆飛彈瞄準對方，然而中國對台灣有這樣嗎？世上只有像丁守中這麼天真的人喜歡與魔鬼打交道。

總之，不知丁守中的政治學博士是怎麼念的？這樣的人也能選台北市長嗎？莫非將台北市民當白痴！

（教師）

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