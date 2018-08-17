自由開講》國民黨到底要瞎掰到何時？

◎ 郭靖

統媒說，蔡英文總統過境美國西岸洛杉磯，從酒店到出席僑宴，現場都有支持者給予鮮花簇擁、揮旗吶喊的熱烈歡迎，高聲吶喊總統萬歲、台灣萬歲，且人群以手持綠色民進黨旗幟者為主，很少看到中華民國國旗。

總統蔡英文出訪友邦巴拉圭和貝里斯，14日搭乘專機抵達巴拉圭亞松森市，在機場受到僑胞歡迎，還有人用心準備蔡總統Q版畫像熱情迎接。（中央社）

親國民黨、以假亂真的全美台灣同鄉聯誼會前總會長吳程遠認為，這場僑宴展現出民進黨的「新黨國體制」，甚至可說是黨國不分，並認為這場所費不貲的「僑宴」，應該正名為民進黨黨宴。另外，國民黨立委柯志恩也痛批，一個「不愛國旗的蔡總統，如何團結國家」、認為「不斷撕裂社會的政黨，要如何團結」，蔡總統應先反躬自省。

請問柯志恩與國民黨人士 ，阿歐西本來的國旗是目前這樣的國旗嗎？國歌是國民黨黨歌嗎？ 阿歐西原本是五色旗，國歌是卿雲歌，1928年所謂「北伐成功」後，國民黨蓄意將國旗與國歌改為自己的商標，可說無法無天。就算是，也是阿歐西自己的事，與台灣何干？畢竟當時台灣是日本合法領土。

請問柯志恩與國民黨人士 ，阿歐西本來的國旗是目前這樣的國旗嗎？國歌是國民黨黨歌嗎？（自由時報）

國民黨當初之所能來台灣，是接受麥帥指令才能來，否則敢向天借膽嗎？連阿歐西大半國土也是靠美軍戰勝日本，才有辦法收回來，否則阿歐西被日本消滅只是遲早的事。二戰期間，美英俄法都有辦法轉敗為勝，逼迫納粹德國與日本投降，而阿歐西在美國支援下，只能保住四川老巢，曾經反攻收回失土過嗎？

日本戰敗後只是單方面放棄台灣，有說割讓給阿歐西嗎？接管如果代表「收復」，那麼北越也曾經被阿歐西接管，則北越也被阿歐西「收復」嗎？同理，蘇聯曾奉命接管東北與北韓，東北與北韓也是蘇聯領土嗎？東南亞各殖民地分別被美、英、法、荷等國接管，東南亞殖民地也是被「收復」嗎？國民黨到底要瞎掰到何時？

總之，目前的國號、國歌與國旗等都是國民黨強加給台灣人的，沒有民主基礎，有正義與良心的台灣人為何要接受？

（教師）

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