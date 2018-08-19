自由開講》連勝文有何資格對小英政府指三道四？！

◎展昭

85度C咖啡捲入「台獨咖啡」事件，連勝文說，85度C在大陸的成功，絕對是兩岸經濟合作交流的典範案例，也鼓勵了許多台灣的年輕人前往大陸，投入當地的零售服務業，然而，隨著兩岸關係的惡化，這種在兩岸都有事業的台商，在台灣面對兇狠霸道的執政者及如同「綠衞兵」的台獨基本教義派，絲毫不敢得罪，而在大陸面對整個社會對台獨的深惡痛恨，更是戒慎恐懼，最後就變成動輒得咎，處境也日益艱難。

沒有錯，台灣總統出訪，不拜訪自己國家的企業，難道要拜訪中國的嗎？（資料照）

網友大都很憤怒連勝文無格調，它們說：「可憐的人，麻煩是中國找的..你們這些人不去指責反而指責自己國的，孬種！」「 連禍首是共慘黨狗畜牲都不知！還想選市長？」 單純喝杯咖啡扯那麼大篇！台灣總統去台商開的咖啡店有錯嗎？難不成要去喝星巴克的？ 「你爹不是跟中共關係良好？怎麼也不出聲？你不是和習包子也有交情？怎麼不幫忙？」「 除了講一堆屁話就是說不出所以然，你們連家要是有點廉恥，先公布三代公務員從負債到如今家產超過十億美金是怎麼來的？被中國捧為中國前百大富豪，是怎麼從公務員做來的?」

沒有錯，總統出訪，不拜訪自己的企業，難道要拜訪中國的？國格被侮辱，不同仇敵愾，居然還幫敵人說話，簡直比以前漢奸還不如。還說「在台灣面對兇狠霸道的執政者及如同『綠衞兵』的台獨基本教義派，絲毫不敢得罪」，這應該是說國共兩黨吧？國共兩黨以前如何破壞政敵與人民，可是有國際認證的，連勝文不知嗎？連勝文家產又是怎麼來的，自己也不知道嗎？也不自己照照鏡子，居然也有臉選市長，還裝作勞工階級，也不知花了多少錢，結果選得滿面豆花，連同住「帝寶村」的鄰居也不挺，可見有多失民心！

網友大都很憤怒連勝文無格調，它們說：「可憐的人，麻煩是中國找的..你們這些人不去指責反而指責自己國的，孬種！」「 連禍首是共慘黨狗畜牲都不知！還想選市長？」 單純喝杯咖啡扯那麼大篇！台灣總統去台商開的咖啡店有錯嗎？（資料照）

台灣沒有自由化與民主化，會有85度C的存在嗎？可能讓窮小子也可以靠創業翻身嗎？沒有國民黨當靠山，三代公務員可以成為巨富嗎？連勝文可曾自我照鏡子看看？如今有何資格對小英政府指三道四？為何其他國民黨高官也是捧敵國而貶自己？人必自侮而後人侮之，不就是指國民黨嗎？為何還有一些不肖台灣人與其同流合汙！

看看瑞士人與新加玻人，人家雖然是小國，也是多民族的國家，為何能團結一致？人家有人像連家等國民黨高官們這麼沒格調嗎？



連勝文臉書貼文：

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com