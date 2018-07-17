自由開講》蔡英文是「無能」總統嗎？

◎展昭

民進黨日前以「改革，挺下一代」為主題召開全代會，主席蔡英文致詞表示，民進黨過去所推動的改革，造就了現在的民主台灣，歷史也證明當年的堅持，造福下一代的台灣人，「連當年反對我們的人，現在都享受改革的成果」。她也批評國民黨，當年製造問題的人不僅不反省，現在還反過來說要教訓改革的人。

民進黨15日舉行全代會，黨主席蔡英文出席並致詞。（資料照）

沒錯！從一黨專政、戒嚴獨裁到特權利益、龐大黨產、會讓國家財政垮台的軍公教終身俸、18%.....，民進黨從黨外時期到現在，都一直在解決國民黨製造的不公不義。當年搞威權獨裁的國民黨徒現在也在享受民主的成果，如言論自由與人權。

反年改者說，沒有民進黨的年代，國民黨執政那麼長的時期，沒做這些有的、沒有的改革，國庫充盈，根本不會有國庫破產危機，且大部份民眾生活不虞匱乏，為什麼【冥主奧步洞】出現後會有國庫破產危機？

反年改者莫非爭眼說瞎話？馬英九任內已經說過幾次各項年金即將破產的訊息，反年改者難道都沒看新聞報導嗎？北韓不會有破產危機，國民黨執政當然也不會有破產危機，只會有垮台危機，因為都是威權獨裁，沒有新聞自由，人民不能說真相，也沒得聽真相，當迫害大到受不了就只能起義鬧革命，國民黨不就是這樣被中國人民趕出大陸的嗎？

反年改者莫非爭眼說瞎話？馬阿九任內已經說過幾次各項年金即將破產的訊息， 反年改者難道都沒看新聞報導嗎？（資料照）

反年改者還說，蔡英文是「中華民國史上最無能的女總統」，到底有沒有搞錯？蔡英文上任兩年就搞定軍公教年改，比起前任馬英九8年光說不練，這叫無能？那前任馬某人豈不是白痴？投白痴票的人莫非是低能兒了？這些既得利益者難道不知國民黨是貪腐祖師爺嗎？不知十八趴是世上絕無僅有嗎？國民黨就是靠不公不義的十八趴維持其醜陋政權！

蔡英文說：「連當年反對我們的人，現在都享受改革的成果」，有錯嗎？以前不要說罵總統或公開說要殺總統，連研究生到日本蒐集台灣史資料都被以「叛亂罪」起訴，現在誰都可以胡說八道而不需擔心被逮捕，這不都是民主人士的功勞嗎？如果嚮往兩蔣時代的生活，何不移民到中國或北韓去？

蔡總統民調之所以始終低迷不振，就是改革拖拖拉拉，幅度也不夠大，難以滿足廣大贊成改革者的心願，結果兩方都不討好。一堆腐敗軍公教也很不要臉，自私自利，缺乏同理心，尤其是吳X懷與李X希那副德性與醜態，只是讓人對軍公教印象更壞而已，自以為是甚麼東西？

總之，人在福中應知福，莫待無福空嘆息。

（教師）

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