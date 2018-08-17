自由開講》丁守中人在台灣卻幫霸道鄰居嗆自家人？！

◎廖天丁

中國再度出手打壓台商，只因為蔡英文總統過境美國洛杉磯時，路過85度C喝咖啡，中國官媒、網民輪番砲轟，中國85度C昨發出聲明支持「九二共識」，更稱「蔡英文是台灣當局領導人」，國民黨台北市長參選人丁守中日前直播挺85度C絕對不是台獨，更批民進黨政府沒有能力處理兩岸關係。

國民黨台北市長參選人丁守中日臉書開直播，對於85度C事件，狠批民進黨政府沒有能力處理兩岸關係。（丁守中ＦＢ紛絲團截圖）

如果民進黨沒有能力處理兩岸關係，我還真看不出國民黨有什麼能力處理兩岸關係。中國說九二共識只有一中沒有各表，國民黨也能乖乖聽話。如果俯首稱臣、跪地求饒也算一種「能力」，那國民黨未免也太低能了，可滾回去「祖國」捧LP了！

小英只是路過美國，到台灣人自己開的85度喝杯咖啡，就讓幾千公里遠外的支那中國氣噗噗玻璃心大碎，你丁丁人在台灣還在幫霸道鄰居嗆聲自家人，這算甚麼東西？我看可以不用選什麼臺北市長啦，乾脆就過去「祖國」的懷抱好好的挺九二共「死」吧！

總之，我同意，民進黨真的無法處理兩岸關係，因為有格調的民進黨無法學你們舔共的行徑啊！畢竟舔共的行徑並不需要能力，只是知不知羞恥而已。

（教師）

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