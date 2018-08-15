自由開講》誰才是暴政與歷史罪人？

◎包青天

前總統馬英九日前到台南新營參與國民黨市長參選人高思博的行腳活動，強調要推翻民進黨的「暴政」。對此，民進黨市黨部執行長蔡麗青表示，馬英九有什麼資格談暴政，他自己就是威權時代的暴政打手。

馬英九日前（9日）與高思博共同造勢拚人氣。（高思博辦公室提供）

沒錯，近日全聯的中元節廣告使人聯想到陳文成事件，以及許多無辜受害的台灣婦女與中國老兵。當年陳文成教授從美返台，被警總約談後離奇死亡，而在美國的國民黨黨報「波士頓通訊」極力幫警總「擦屁股」！當時丁守中是總編輯，馬是總主筆，都是拿國民黨中山獎學金出國，愈蓋彌彰之下，益發令人質疑當年國民黨的職業學生「馬英九們」在其中的角色。

高思博陣營則回應，民進黨已遠離人民，蔡英文只會躱在拒馬後面，從不敢與人民站在一起，這樣的執政者如何讓人民幸福？

當年陳文成教授從美返台，被警總約談後離奇死亡，而在美國的國民黨黨報「波士頓通訊」極力幫警總「擦屁股」！當時丁守中（左）是總編輯，馬英九（右）是總主筆。（資料照）

高思博是否認為兩蔣就是「親民愛民」？請問當年二二八與白色恐怖時，台南死了多少無辜民眾？全聯第一廣告故事是描述一對會說日語的母女，這對母女讓懂得歷史的人，自然而然聯想到上世紀五零年代，因白色恐怖而被國府槍斃的丁窈窕女士，丁女士是台南女中校友，只因受小人中傷，指他是「匪諜」，國府當時抱著「寧錯殺一百」也不會漏掉一人心態，硬將在監獄中受刑的丁窈窕母女拆散後並槍斃，可說毫無人性。雖然不是蔣介石親手所殺，但是蔣介石能脫卸刑責嗎？

另一位二二八受難者是台南律師湯德章。1947年二二八事件發生，湯德章被選為臺南市治安組長，維持該市治安。而以平亂名義進入臺灣的國民革命軍整編21師殺入臺南，隨即以叛亂罪名逮捕湯德章。為了逼供，湯德章先被倒吊刑求一夜，肋骨全被打斷，被控以叛亂罪名後反綁雙腕，背插書寫姓名之木牌，坐在卡車上遊行臺南市後，隨即被押赴民生綠園公開槍決。

高思博是否認為兩蔣就是「親民愛民」？請問當年二二八與白色恐怖時，台南死了多少無辜民眾？（資料照）

據稱待死的他仍神情自若，昂首怒視著劊子手們，下車之後劊子手要他跪下，但他不但不屈服，還破口大罵蔣賊軍。隨後子彈穿入湯的鼻樑及前額，鮮血腦漿噴灑一地，湯之屍體目不瞑，傲立不動良久，死狀悽慘，見者落淚。軍方槍決之後，仍不讓湯德章親人收屍，逼其曝屍公園，經其親人一再哀求，才准許以毛毯覆屍，但仍不准殯葬超度，實在是欺人太甚！

請問，身為台南人的高思博，你否還認為兩蔣是「親民愛民」？馬英九與高思博兩人可說是歷史白癡，連台南先烈的歷史都不知道，不知你們博士學位到底是怎麼念的？實在是無恥之至！

（教師）

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