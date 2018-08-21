自由開講》哲人日已遠，典型在夙昔－追憶黃信介先生

◎廖天丁

八月二十日是台灣「民主之父」黃信介先生的冥誕。

台北市長柯文哲為紀念台灣民主前輩黃信介，昨日在花博公園設立黃信介紀念廣場，黃信介胞弟黃天福也給予肯定，稱讚追求務實、不分藍綠與朝野合作的特色與黃信介相似。對此，民進黨台北長參選人姚文智忍不住嗆聲，「有媒體跟我說，柯文哲自比說和黃信介相似，我覺得真的是天差地遠，真的不要厚臉皮到無下限！」他說，黃信介是被國民黨、共產黨等視為寇讎的人，今天柯文哲是被中央電視台史上第一個大力稱讚的台北市長候選人，黃信介對台灣民主的付出、打拼與犧牲，根本與柯天差地遠。

台北市長柯文哲為紀念台灣民主前輩黃信介，昨日在花博公園設立黃信介紀念廣場，黃信介胞弟黃天福也給予肯定，稱讚追求務實、不分藍綠與朝野合作的特色與黃信介相似。（資料照）

確實差很多，黃信介先生不僅是台灣的「民主之父」，也可以說是「台灣的國父」，因為今日台灣之所以能成為自由與民主的國家，黃信介先生無疑是最偉大的推動者。他當年沒有因為自己是增額終身立委，就如同許多國民黨高官一樣自私自利坐享其成，而是積極推動國會全面改選與總統直選，歷經無數次街頭抗爭，才突破國民黨的禁忌，讓台灣真正享有自由與民主，使許多海外台灣籍黑名單人士能名正言順返回故鄉台灣。

日前看到阿扁與施明德撰文，對信介仙推崇備至，因為沒有信介仙，就沒有他們日後的成就，也就沒有台灣的自由與民主。在台灣爭取自由與民主的道路上，信介仙可是先知先覺，而且是以身作則，身體力行，且曾經坐過國民黨的政治黑牢，備受特務威脅利誘都不動搖其信念，不亞於南非的國父曼德拉，是台灣偉大的「革命先行者」。

信介仙的偉大絕非孫中山所能比，因為孫中山很少像黃興無役不與，武昌起義成功時，據說他人在美國某餐廳當「BOY」，隔天看報紙才知道，只因日本與派系支持，才免強被推為「領導人」，北伐成功後，才被國民黨中常會正式宣告為「國父」。所以他算阿歐西的「國父」已很免強，更非台灣的國父，頂多算是國民黨的「黨父」。

黃信介先生不僅是台灣的「民主之父」，也可以說是「台灣的國父」，因為今日台灣之所以能成為自由與民主的國家，黃信介先生無疑是最偉大的推動者。（邱萬興提供）

如今在台灣，每次官員就職時，總要向其肖像敬禮並宣讀其遺囑，簡直是神經病，畢竟世上沒有民主國家把獨裁者當國父並奉如神明，即使在中國，人家官員就職時也沒有向老毛敬禮並宣讀其遺囑。我們這種儀式，其實是國民黨黨國教育的遺毒，理應全面廢除才是，否則如何對得起信介仙？畢竟真正對台灣自由與民主有貢獻的人，是信介仙，並非孫中山。

在那一個戒嚴的年代，許多台灣人敢怒不敢言，有些台灣人還趨炎附勢，如當國民黨的高官、民代、校長、司法官與警察等，當國民黨奴役與迫害人權的幫兇，如今還有臉參選各級民代與政府首長，實不知羞恥為何物。信介仙雖然經由參選選上增額終身立委，卻一點也不留戀，矢志為爭取國會全面改選與總統直選而努力，否則台灣人將永遠是國民黨的奴隸，不時備受政治迫害，終於有志竟成。

由於信介仙等民主前輩的努力，實現總統直選，讓阿扁有機會選上總統。阿扁總統任內，戮力政治革新與軟硬體建設，例如，員山仔疏洪道、雪山隧道、高鐵等重大硬體建設，並落實軟體建設，如同心圓教育、老人與老農年金，以及原住民、客語與台語電台的設立，還有讓媒體多元化，打破長期國民黨三台壟斷言論的惡行。其目的就是完成信介仙託付的使命，卻被國民黨阿九羅織罪名，下獄數年。以國民黨長期迫害人權的歷史看，若說對扁無政治迫害，其誰能信？阿扁不是那種對不起恩人的人。

哲人日已遠，典型在夙昔，風簷展書讀，古道照顏色。誠如台灣烈士鄭南榕所說：「我已經盡力了，剩下來就是你們的事了」，的確如此，台灣的民主革命尚未完全，仍然有一些「反革命」份子在亂台，這些人自私自利，完全沒有同理心，還將獨裁者當「偉人」崇拜，沒有民主思維。

（ 教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com