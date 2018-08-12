Mygopen》【多留意】不想洗腎，不要吃起司？都再生的？醫：注意磷酸鹽

根據 MyGoPen 實際訪談，醫生表示 LINE 描述的文字，關於洗腎的部分，是有點擴大描述、太 Over 了一點，重點應該是著重在磷酸鹽容易增加心血管風險或影響腎功能。不過對於加工再製的起司，大家在吃的時候真的要多留意，其中磷酸鹽吃多易造成高血磷症。

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你收到「不想洗腎，不要再吃起司了」、「我們吃的起司，大部分都是再生的」這樣的 LINE 訊息嗎？並附上一段新聞專題影片，實際詢問醫師，雖然訊息有點太擴大描述，但事實上關於加工再製起司的部分，真的要多多留意其食品添加物和磷酸鹽，像這樣高鹽、高鈉的起司反而會影響鈣的吸收，而且只要一片再製起司，每人每天的磷攝取量就破表了。

關於吃起司洗腎的訊息

原始訊息內容：

這也讓這陣子這個健康議題在 LINE 上討論度很高。

訊息說明：

根據 MyGoPen 實際訪談，醫生表示 LINE 描述的文字，關於洗腎的部分，是有點擴大描述、太 Over 了一點，重點應該是著重在磷酸鹽容易增加心血管風險或影響腎功能。不過對於加工再製的起司，大家在吃的時候真的要多留意，其中磷酸鹽吃多易造成高血磷症。

專家解釋：

實際訪談葉姓中醫師表示：一公斤的天然cheese要使用十公斤的生乳，由於成本太高，所以天然cheese佔台灣不到2成，80%在台灣吃到的是再製起司，主要是50%天然cheese邊角料再製，再加入50%的油、水，以及食品添加物。



因為天然起司不好融化，所以要加入大量的磷酸塩，經過加熱、融解、融化、再模子定型，因此通常再製起司都會有超過十樣的食品添加物。



其中的磷酸塩反而會阻礙鈣質的吸收，磷會和鈣一起沉澱在血管，引起血管鈣化，高血磷症會讓腎功能更加惡化，並且增加心血管疾病的風險，只要一片再製起司，每人每天的磷攝取量就破表！



根據TVBS的報導，文化大學推廣教育部兼任講師陳俊成表示：「再製的起司跟仿造的起司，它都有加相當量的磷酸鹽在裡面，磷酸鹽吃多了容易造成高血磷症，容易造成對腎臟的傷害。」



此外臺安醫院營養師劉怡里表示：「太高鹽的、高鈉的起司，其實也會影響到鈣的吸收，那如果說你是選到一些比較是加工再製的這種乾酪的起司，那可能裡面的磷酸鹽確實會影響到鈣的吸收。」

另外根據康健的整理，避免骨鬆，我們要當心磷比鈣還多的起司，這個圖表整理得很清楚（單位：毫克/每100克），提供給大家參考。

比較需要的反而是仿製起司，在原料方面甚至不用天然起司或牛乳，但重點在於大量添加磷酸鹽的成分，失去了天然起司的營養價值，這也是民眾要多留意的部分。

資料來源：中醫小學堂 - Facebook



資料來源：TVBS - 補鈣反效果！加工、仿起司含磷 鈣恐流失



資料來源：康健 - 起司補鈣要挑對 吃錯骨鬆更嚴重

本文經授權轉載自Mygopen 【多留意】不想洗腎，不要吃起司？起司都再生的？！