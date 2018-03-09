MYGOPEN》【假LINE】別再吃肉丸了？毒澱粉害台灣變洗腎王國？訊息硬劃上等號

這跟之前一則「洗腎元兇」的 LINE 訊息一樣，把洗腎跟毒澱粉連在一起，事實上並沒有這種科學實證，就算肉圓沒有這些所謂的修飾澱粉，長期沒有控制一直食用類似食品，也容易造成高血壓、高血糖和高血脂這種三高的情況！

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你收到 LINE 傳「別再吃肉丸了！業者要判死刑啦」、「害全世界洗腎王國的台灣人」、「嚇！ㄧ顆超標 吃毒澱粉像服毒」這樣的訊息嗎？其實這樣的說法來自 2013 的新聞標題，但經過後續的加油添醋，讓這則訊息已經變得有點扭曲了。



當然我們日常接觸這類的加工飲食是真的要多注意，也需要政府機關的把關才能吃得安全，但 LINE 訊息硬要將肉丸、毒澱粉跟洗腎劃上等號，專家表示這是缺乏科學佐證的，控制三高才是預防慢性腎臟病和洗腎的重點！

吃肉丸毒澱粉ㄧ顆超標的訊息

原始謠傳版本：

別再吃肉丸了！業者要判死刑啦！害全世界洗腎王國的台灣人，就是這個東西「毒澱粉」



嚇！ㄧ顆超標 吃毒澱粉⋯（question）⋯像服毒⋯





謠言破解說明：

這跟之前一則「洗腎元兇」的 LINE 訊息一樣，把洗腎跟毒澱粉連在一起，事實上並沒有這種科學實證，就算肉圓沒有這些所謂的修飾澱粉，長期沒有控制一直食用類似食品，也容易造成高血壓、高血糖和高血脂這種三高的情況！

正確闢謠解釋：

當初最早的說法是林口長庚臨床毒物科主任林杰樑表示，每顆肉圓約用13公克地瓜粉製作，要是用了含順丁烯二酸2159ppm的地瓜粉，一天大概吃1顆肉圓就超過歐盟所訂成人每日耐受量30毫克，就會「像在服毒」，若吃20顆就可能造成急性腎小管傷害，將致腎衰竭、須洗腎。



根據腎臟病防治基金會國立陽明大學醫學院環境與職業衛生研究所副教授兼所長楊振昌醫師的說法，就毒物學的專業而言，順丁烯二酸（酐）的急毒性其實並不高，而且也沒有致癌、致基因突變或影響生殖的毒性，更不會在體內蓄積。至於長期暴露順丁烯二酸（酐）雖然在動物確實會傷害腎小管，但這種作用乃是短暫可逆的反應，當停止暴露後腎臟的損傷就會改善，並不致於會進展到慢性腎衰竭或需要洗腎的地步。



順丁烯二酸（酐）與食物併用時，對腎臟的傷害遠低於單純食用時的影響，因此要將「毒」澱粉與洗腎劃上等號，其實是缺乏充份科學實證的說法。



台灣腎臟醫學會腎臟病防治委員會主委、高醫附醫內科部主任黃尚志表示：臨床上近端腎小管損傷的病人很少，若直接將順丁烯二酸認定為台灣高洗腎率及中南部洗腎病患多的元凶，是缺乏科學證據的說法。衛生署中央健保局統計資料也佐證，造成台灣病人洗腎的前三大原因仍是糖尿病（43.2％）、慢性腎絲球腎炎（25.1％）及高血壓（8.3％）。



根據國民健康局及台灣腎臟醫學會的研究資料表示：國人慢性腎臟病的元兇，主要是高血壓、高血糖和高血脂等慢性疾病控制不佳，因此控制「三高」才是預防慢性腎臟病及洗腎的重要法則。保持規律的生活以及充足睡眠，另外要多吃蔬果、多喝水、多運動，遠離吸菸、檳榔和酒，這樣才是真正預防慢性腎臟病及洗腎的不二法門。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自MYGOPEN 別再吃肉丸了？毒澱粉害台灣變洗腎王國？訊息硬劃上等號