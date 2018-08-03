Mygopen》【假LINE】里長伯說撿到健保卡的詐騙集團招數？請別這樣做

事實上里長伯的說法是不正確的，過去確實有歸還錢包反而遭失主提出告訴的新聞（一審判侵占，二審無罪），其實若要侵占成立，失主還必須證明「確實遺失錢包＋健保卡（放於錢包內）＋錢」，加上被撿取者確認侵占以上事物，方能成立侵占罪。

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里長伯說撿到健保卡的詐騙集團招數，你 LINE 也收到這個謠言了嗎？內容描述「里長伯經過，向他說撿到健保卡」、「里長伯說現有詐騙集團用這一招」、「向警察局報案說掉了皮包裏面有健保卡及錢」、「他說皮包內有2萬你就得賠2萬，不然就得吃官司」這樣的說法，事實上是不對的唷！撿到的人不用太過於擔心，若要侵占罪成立，失主還必須提出相關的證明。

警察局官方網站上查得到過去有類似的案例，歸還錢包反而遭失主提出告訴的情形，律師表示遇到這類狀況也不要任意的認罪，對方要提告侵占遺失物（現金），則要提出證據證明皮夾中有錢且是被你所侵占，基本上像這樣的狀況對方是無法證明的，而且不是像謠言說的這樣說多少就賠多少。

里長伯說撿到健保卡的詐騙

原始謠傳版本：

剛剛掃完地，看到一個健保卡。剛好里長伯經過，向他說撿到健保卡，里長伯說:放在原位明顯處不要拿去繳。我問為什麼，里長伯說現有詐騙集團用這一招。（去向警察局報案說掉了皮包裏面有健保卡及錢）你拿去繳剛好上當，（他會說怎麼只有健保卡，那皮包還有錢呢，是不是你拿去）到那時有理說不清。他說皮包內有2萬你就得賠2萬，不然就得吃官司。唉！恐怖。

謠言破解說明：

事實上里長伯的說法是不正確的，過去確實有歸還錢包反而遭失主提出告訴的新聞（一審判侵占，二審無罪），其實若要侵占成立，失主還必須證明「確實遺失錢包＋健保卡（放於錢包內）＋錢」，加上被撿取者確認侵占以上事物，方能成立侵占罪。



只是對方提出告訴期間，可能會有傳喚撿取者到案說明或至警局做筆錄的動作。

正確闢謠解釋：

根據張宸浩律師的說法，拾得遺失物之後，應該通知遺失人或報告警察機關，如果在機關、學校、團體或其他公共場所拾得時，應該交給該場所的管理人。所以如果拾獲遺失物，建議拿給警察機關或是公共場所管理人，然後密切追蹤，才是正確的處理方法。



如果拾獲遺失物，沒有依據上面民法之規定來加以處理，私自占為己有的話，會有刑責，此條刑責雖然不重，法律效果是罰金或是得易服勞役，不至於被處徒刑，但是一旦遭到有罪判決確定，恐會留下前科，尤其現在科技如此發達，要追查遺失物的下落也不是不可能，因此不可不慎。



根據陳柏甫律師的說法：若對方堅持提告，案件可能仍會送交地檢署檢察官進行偵查，最後會以證據不足予以不起訴處分，但過程中仍會傳喚到案說明。一般無犯罪證據通常都會不起訴處分，這部分是不用擔心的。

過去三立新聞有報導過這樣類似的案例，撿遺失物變侵占的狀況，就得提出「時間羈絆」來證明清白了。律師胡原龍表示：有些是2個小時、3個小時或是隔了夜，為什麼有這個原因，當事人就必須要有說法，包括你沒有據為己有的意思，為什麼你這麼慢才送過來？如果當下沒辦法把遺失物送到派出所，就得提出證明有「時間羈絆」，只能說如果不是自己的東西，千萬別起貪念，為了點小財惹禍上身，得不償失。



拾金不昧是美德，但這種以稀有案例扭曲事實傷害社會善良風氣的謠言，請朋友就不要再傳了喔！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：張宸浩律師 - 法律小常識之拾獲遺失物之相關法律問題及責任



資料來源：法律諮詢家 - 撿到皮夾歸還，對方表示現金不見

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