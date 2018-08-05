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Mygopen》沖泡啤酒實況，化工啤酒？國庫署：禁止進口粉末酒

歐美確實有啤酒廠開發出沖泡式啤酒，為保障消費者安全，而且非屬民生必需品，財政部國庫署在 2016 就曾公告禁止進口粉末酒囉！
作者： 這是假消息
2018-08-05 13:06
 | 2018-08-05 13:06

Mygopen

你收到「沖泡啤酒實況」、「化工啤酒製造癌症」、「大約18元，可沖泡1500cc」這樣的 LINE 訊息嗎？搭配實際沖泡啤酒實況的影片，倒入三包粉末在水裡，顏色變得像跟啤酒一樣，攪拌更伴隨著大量氣泡！事實上，歐美確實有啤酒廠開發出沖泡式啤酒，而且的確能用化學原料調製類似的東西出來，但至於外面餐廳的「生啤喝到飽」，也不能用這個方式一竿子打翻一船人。

新聞畫面。（youtube截圖）

五百暢飲沖泡啤酒實況的影片訊息 

原始謠傳版本：

"五百暢飲"
沖泡啤酒實況
一包沖泡包
大約18元，
可沖泡1500cc，
外面餐廳
"生啤喝到飽"
請三思！

化工啤酒
製造癌症！

並附上了這樣的影片：

這主要是在新加坡的一間餐廳裡示範如何沖泡啤酒。

實際影片說明：

歐美確實有啤酒廠開發出沖泡式啤酒，為保障消費者安全，而且非屬民生必需品，財政部國庫署在 2016 就曾公告禁止進口粉末酒囉！

媒體在 2015 年報導過這樣的新聞。

關於這部分，專家建議無論是真的啤酒或化工啤酒都不建議多喝。

正確闢謠解釋：

一家丹麥的啤酒廠把精釀啤酒做成了粉末狀的沖泡式啤酒，他們透過低溫昇華的方式去除啤酒中的水和酒精留下了糖、蛋白質、苦味物質等粉末物。想喝酒的時候可以按照自己的喜好往杯子裡倒入粉末、水和酒精，自己來決定酒精濃度。但啤酒粉末也確實能用化學添加物調製。成份不一，有安全疑慮。

為保障消費者安全，財政部國庫署曾公告禁止進口粉末酒。內容如下：
粉末酒（又名Powdered Alcohol；Palcohol；酒粉等）之內容物為固體粉末，消費者不易瞭解其內含物，恐衍生非法流用、青少年濫用等安全疑慮，且其非屬民生必需品，為保障消費者安全，爰依菸酒管理法第4條、第10條及第16條之規定，不許可粉末酒進口及產製。

為降低風險，建議避免購買異常低價或來路不明的啤酒。

飲酒過量有礙健康。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：財政部國庫署 - 粉末酒不許可進口及產製

本文經授權轉載自Mygopen  【真影片】沖泡啤酒實況，化工啤酒？國庫署：禁止進口粉末酒

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