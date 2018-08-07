Mygopen》【學起來】「+675」詐騙電話你也接到了？請這樣做避免上當！

繼日本 （去年七月）、澳門 （今年三月） 受到大量來自巴布亞紐幾內亞的「+675 7221 1814」詐騙電話侵襲之後，台灣也傳出有民眾受到該詐騙電話的騷擾，而刑事局也特別提醒，若民眾看到來路不明或是從境外撥打的電話，千萬不要接聽或回撥，以免負擔高額國際通話費。

你接到「+675」的未接來電嗎？新聞媒體這幾天報導的來自巴布亞紐幾內亞的詐騙電話騷擾，刑事局對此也特別提醒大家，看到這樣從境外或來路不明的電話，也請不要回撥或接聽。所以我們到底要怎麼做才能有效防止這類來自境外的詐騙電話呢？或是該怎麼樣預防這樣的騷擾電話呢？這幾個方式可以學起來囉！

其實你有很多方法可以協助過濾詐騙電話的。

關於+675的詐騙電話

LINE訊息版本：

刑事局提預警 +675異常來電勿回撥 恐負擔高額電話費

這也是這兩天最多人收到的訊息新聞。

所以要怎麼做才能避免上當呢？

實際遇到的狀況：

繼日本 （去年七月）、澳門 （今年三月） 受到大量來自巴布亞紐幾內亞的「+675 7221 1814」詐騙電話侵襲之後，台灣也傳出有民眾受到該詐騙電話的騷擾，而刑事局也特別提醒，若民眾看到來路不明或是從境外撥打的電話，千萬不要接聽或回撥，以免負擔高額國際通話費。

只是，這些詐騙電話多到防不勝防，到底該怎麼做才能有效防止這些電話持續騷擾我們呢？以下列出幾個防範方法，幫助大家阻擋所有來路不明的詐騙電話。

1、直接撥打 165 反詐騙專線

若有看到來路不明的電話，或是號碼前面出現「+XXX」的境外電話，先別急著接聽或是回撥，這有高度可能是需要負擔高額通話費或是要求匯款…等詐騙行為的詐騙電話，可以將電話號碼記下，然後撥打 165 反詐騙專線回報並確認電話號碼是否有詐。（PS. 使用市話、中華電信門號撥打 165 反詐騙專線免費，其餘電信業者通話費每分鐘 1 元）

2、利用 Whoscall 過濾詐騙電話

若不想每次遇到詐騙電話都撥打 165 反詐騙專線確認的話，其實也可以在手機中安裝「Whoscall 象卡來」，它會在電話響鈴時與資料庫進行比對，並在最短的時間內將這通電話從哪裡打來、是誰打來通通列出來，等於說使用者是在知道對方資訊的情況下決定是否接聽，藉此降低不明來電、境外電話…等詐騙電話的騷擾，確保荷包與個資都不會受害。

3、向業者申請拒接的服務

刑事局說明：

刑事局也表示像這樣「+675」來電顯示確認來自境外「巴布亞紐幾內亞」，所以如果我們若是回撥，的確有可能付出以國際電話費率計算的高額電信費用，針對這樣竄改電話號碼的境外詐騙集團，日前刑事局也已轉知電信業者將其納入國際電話攔阻名單，基本上於來電顯示前頭加註「+」號的電話，我們都必須要提高警覺。如果身邊沒有住在國外的親友，也不會用到國際電話，可以直接跟業者申請拒接的服務。

詐騙方式層出不窮，唯有提高警覺或是藉由 165 反詐騙專線、Whoscall…等防範方式，才能確保自己不會中了詐騙圈套。另外，較容易受騙上當的孩童與長輩，也要適當的給予提醒，讓身邊的所有親人，都能免於詐騙騷擾。



資料來源：大衛3C - [教學] +675 巴布亞紐幾內亞 詐騙電話襲來 該怎麼做才能避免上當呢？

資料來源：ETtoday - 影／刑事局提預警 +675異常來電勿回撥 恐負擔高額電話費

資料來源：自由時報 - 「+675」來電飄洋過海詐騙 警方：千萬勿回撥

本文經授權轉載自Mygopen 【學起來】「+675」詐騙電話你也接到了？請這樣做避免上當！