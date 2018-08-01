Mygopen》【假LINE】皮包放在後面，馬上給人家刷你的卡片？沒這麼簡單

雖然信用卡公司表示用這種方式成功盜刷的機會並不高，而且並不是每個人都有辦法取得刷卡機，不過有沒有比感應式信用卡更安全的刷卡付款方式呢？這裡引用蘋果仁網站授權資料來說明這相關技術囉！

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你收到關於信用卡盜刷的影片嗎？説「皮包放在後面，馬上給人家刷你的卡片」的訊息，並展示了某男子將刷卡機靠近另一名男子的口袋，並感應刷卡成功的影片。事實上這個技術已經存在很久了，儘管信用卡公司表示成功盜刷的機會不高，但還是有機會的，只是要符合很多環境考量的條件，最大的問題則是感應傳輸的距離了，真的沒想像這麼簡單的。

或許我們可以了解一下背後的原理。

皮包放在後面被盜刷信用卡的影片

原始謠傳版本：

現在要小心

皮包放在後面

馬上給人家刷你的卡片 並附上這段影片： http://www.blogger.com/video-play.mp4?contentId=e226293dd26d1dd8

這讓很多人都開始擔心自己的信用卡安全嗎？

謠言破解說明：

雖然信用卡公司表示用這種方式成功盜刷的機會並不高，而且並不是每個人都有辦法取得刷卡機，不過有沒有比感應式信用卡更安全的刷卡付款方式呢？這裡引用蘋果仁網站授權資料來說明這相關技術囉！

信用卡是怎麼感應的？如何避免被盜刷？

目前的感應式信用卡是透過「無線射頻辨識（RFID）」來感應付款的，不需要將卡片貼到刷卡機上，只要靠近刷卡機就可以輕鬆的完成付款，是相當方便的技術，根據 Visa 的廣告指出，要成功的使用感應付款就必須讓卡片靠近刷卡機 4 公分以內的範圍，而且如果有多張卡片的話還會造成干擾而刷卡失敗，因此如果想要透過影片中男子使用的方式盜刷感應信用卡，其實並非一件容易的事。

如果要避免卡片放在皮夾或口袋時被用感應的方式盜刷的話，可以使用「RFID 屏蔽防盜卡」或者家裡都可輕鬆取得的「錫箔紙」來將卡片與刷卡機的無線訊號隔絕，當然，使用 iPhone 的你有更好的選擇，那就是「Apple Pay」。



至於同樣是感應付款，為什麼 Apple Pay 更安全呢？其實原因很簡單，當你將信用卡加入 Apple Pay 後，每次使用 Apple Pay 付款前都必須先經過你的 Touch ID 或 Face ID 驗證才有辦法成功的刷卡， 沒有通過驗證就無法成功付款，如果今天是一般的感應信用卡，連驗證都不需要就可以直接刷卡了，相較起來 Apple Pay 是不是安全了許多呢？而且消費紀錄還會直接顯示在 Apple Pay 中，也不怕卡片被刷了還不知道。

台灣大多數的銀行都已經加入 Apple Pay 了，將信用卡加入 Apple Pay 不但可以避免被盜刷，而且只需要一隻 iPhone 就可以將各家銀行的信用卡帶出門，許多商家現在也都支援 Apple Pay 的行動支付功能，不用帶錢包出門也可以用 iPhone 及 Apple Watch 輕鬆付款，安全又方便。

正確闢謠解釋：

這在之前也有類似的說法和影片，根據國外闢謠網站 Snopes 的報導，目前信用卡最重要的除了卡號之外，就是卡片背面的 CVV 碼，這部分不會透過 RFID 做傳送，以目前新款的信用卡使用的 RFID 技術來說，幾乎也限制了感應傳輸的距離，至今這樣的偷竊手法還是相當罕見，而且現在也有許多包包有 RFID 防個資讀取的設計（當然你用錫箔紙包起來也是可以啦！），只是近期沒有這樣的相關案例。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen【假LINE】皮包放在後面，馬上給人家刷你的卡片？沒這麼簡單