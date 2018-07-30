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Mygopen》【假LINE】以後出國要帶身分證？中共打壓？外交部：混淆視聽

關於這則訊息，外交部表示會儘快瞭解澄清，基本上出了國，你的護照就是你的身分證了，但在國外拿出全中文標示的國民身分證出國登機，事實上是行不通的。
作者： 這是假消息
2018-07-30 11:45
 | 2018-07-30 11:45

以後出國要帶身分證？中共打壓？（法新社）

Mygopen

你LINE收到「以後出國要帶身分證」的謠言訊息嗎？說「因為中共要求，台灣不列為獨立國家，護照無效」、「台灣護照不屬於國家，要另外提出ID」。根據媒體採訪，外交部也強調這是假消息，混淆視聽。基本上，外國海關其實對一些護照的確會發生「不認得」的狀況，這個時候就算拿出台灣身分證其實也沒有太大意義了。

至於國民身分證帶出國的作用，可能是國人在海外不慎遺失護照，申請補發辦理方式中的步驟之一，需要拿出有相片的有效身分證件正本，其實健保卡或駕照都可以，如果遭到拒絕入境像這類的狀況，可以請當地海關人員聯絡我們的駐外館處，並尋求翻譯協助。

曲解出國要帶身分證的謠言

原始謠傳版本：

●以後出國要帶身分證●

一對台灣夫妻從加拿大登機去倫敦碰到的經驗，以後出國要帶身分證：「日後如果使用台灣護照出國，盡量帶著身份證。其實航空公司收到通知開始實行是7月20號開始。25號我們搭乘加拿大航空前往倫敦，我走在前頭使用加拿大護照登機，我先生走在後頭。我在飛機裡等了半天，才看見他上飛機。他說差點上不了飛機了，航空公司也是兩天前才收到通知開始執行。因為中共要求，台灣不列為獨立國家，護照無效。開始是工作人員認不出台灣和大陸護照，如果大陸護照，到歐洲是需要簽證的，我先生告訴他們，台灣護照到歐洲是不需要簽證的，航站人員電腦上查出資料，剛收到通知，台灣護照不屬於國家 ，要另外提出ID 證明你就是護照上的人，還好他隨身帶了台灣身份證，比照之後，才讓登機，至此之前，已經有兩個持台灣護照的人被拒絕登機，所以，以後請記得帶身份證。」

或這個版本

我今早收到我一個成大學妹從加拿大登機去倫敦碰到的經驗，以後出國要帶身分證：「日後如果使用台灣護照出國，盡量帶著身份證。其實航空公司收到通知開始實行是7月20號開始。25號我們搭乘加拿大航空前往倫敦，我走在前頭使用加拿大護照登機，我先生走在後頭。我在飛機裡等了半天，才看見他上飛機。他說差點上不了飛機了，航空公司也是兩天前才收到通知開始執行。因為中共要求，台灣不列為獨立國家，護照無效。開始是工作人員認不出台灣和大陸護照，如果大陸護照，到歐洲是需要簽證的，我先生告訴他們，台灣護照到歐洲是不需要簽證的，航站人員電腦上查出資料，剛收到通知，台灣護照不屬於國家 ，要另外提出ID 證明你就是護照上的人，還好他隨身帶了台灣身份證，比照之後，才讓登機，至此之前，已經有兩個持台灣護照的人被拒絕登機，所以，以後請記得帶身份證。」

謠言破解說明：

關於這則訊息，外交部表示會儘快瞭解澄清，基本上出了國，你的護照就是你的身分證了，但在國外拿出全中文標示的國民身分證出國登機，事實上是行不通的。

根據比較有經驗的網友回報，發生這樣類似的事件，很可能是因為使用了無戶籍的國民護照 Taiwan No Household Citizen，英國、申根、美國、加拿大、日本、澳洲都是不能無戶籍護照進出。所謂的「無戶籍國民身分」有點像是：在美國出生，於是具有美國國籍，並持美國護照，然而父或母的其中一方是台灣人，此時父母親因為小孩有美國身分，就並未幫小孩辦理中華民國護照，或有的有辦護照但沒有身分證，但不論哪種情況，依台灣的法律認定，這樣就是所謂的無戶籍國民。

關於這樣的狀況，出國前最好打電話給各國旅遊辦事處或領事處確認一下囉！

正確闢謠解釋：

根據 UDN 的採訪，外交部認為這是假消息、混淆視聽，表示會儘快瞭解澄清。

如果人在海外遇上突發狀況，可以多利用外交部網站，裡面有完整的「旅外國人急難救助」，或者下載「旅外救助指南APP」，都是很好用的資訊。

維護國人旅外安全，外交部設置了「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話 800 - 0885 - 0885（諧音「你幫幫我、你幫幫我」），適用於如下表列 22 個國家。該專線可以當地申請之行動電話門號、公共電話或市話方式撥打；倘以國內行動電話門號撥打，則須另自付國際漫遊電話費用。

旅外國人急難救助全球免付費專線（外交部官網）

大家如果在國外遇上困難，可以試著用這個方式求助。

資料來源：外交部領事事務局 - 旅外國人急難救助服務專線

資料來源：駐美國臺北經濟文化代表處 - 國人在海外不慎遺失護照，申請補發之辦理方式

資料來源：【攝影旅者】美國國家公園與世界自助旅行遊記 - 【旅遊】無戶籍國民旅遊資訊 Taiwan No Household Citizen

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】以後出國要帶身分證？中共打壓？外交部：混淆視聽

 

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