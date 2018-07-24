自由開講》戰火與逃亡所淬鍊出的世足亞軍－－克羅埃西亞

◎葉宇峰

2018世足賽，就在滂沱大雨的頒獎典禮上畫下完美的休止符，當克羅埃西亞隊員們站上頒獎台的那一刻，全場觀賽的女總統再也止不住淚水，深情的給予全體隊員和教練團溫暖熱情的擁抱，感謝他們的付出讓這個人口僅450萬的東歐小國能被全世界看見，此時～～雨勢又更加劇烈，彷彿上天也在為這個命運多舛、歷經百般戰火摧殘的年輕小國哭泣著…..

克羅埃西亞女總統季塔洛維奇向自家球員致意。（路透）（路透）

1990年代，民主化浪潮在東歐與蘇聯快速擴散，整個共產主義圈陷入龐大的動盪與巨變；同為共產巨頭的南斯拉夫也不可倖免，南斯拉夫位於被稱為『歐洲火藥庫』的巴爾幹半島，境內國民組成包含超過10種不同的民族：主要為塞爾維亞人（36%）、克羅埃西亞人（20%）、波士尼亞人（10%）、阿爾巴尼亞人（9%）、斯洛維尼亞人（8%）、馬其頓人（6%）等等…長期由塞爾維亞人獨攬大權掌控資源的狀況早已引起其他民族的強烈不滿；宗教上更是壁壘分明，以東正教、天主教和伊斯蘭教為大宗，彼此互相敵視。前南斯拉夫總統狄托（Josip Broz Tito）以『一個國家、兩種文字，三種宗教，四種語文，五種民族，六個加盟共和國和七個鄰國』來貼切的形容國家內部龐大的歧異度，錯綜複雜的政教族群關係使的這個國家向來充滿許多的歧見和紛爭，表面上脆弱的和平也隨著塞爾維亞籍總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）上台後推行一系列高壓政策而逐漸土崩瓦解！

1991年6月，斯洛維尼亞人率先發表獨立宣言，南斯拉夫當局立即調兵鎮壓，沒想到才開打10天，斯洛維尼亞便獲得實質的勝利，因為境內的第二大民族克羅埃西亞竟然也揭竿響應，宣布脫離南斯拉夫獨立，逼得政府軍主力只好放棄斯洛維尼亞戰線回過頭來對付克羅埃西亞，二戰後歐洲最慘烈的戰爭--南斯拉夫內戰正式爆發。

大部分的克羅埃西亞隊員在童年時期都經歷過這段血腥歲月，本屆世界杯，金球獎得主得主同時也身兼隊長一職的中場巨星「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）在6歲時便目睹爺爺死於政府軍的鎗火下，家園也被轟炸殆盡，他的童年盡是被隨著家人四處逃竄與躲避政府軍的追擊等不堪回首的經歷所充滿著，中場球星拉基蒂奇（Ivan Rakitic）、明星射手曼祖基奇（Mario Mandzukic）、後防大鎖洛夫倫（Dejan Lovren）等多名隊員也都在戰時失去家園而舉家逃往瑞士或德國過著流離失所的艱困日子.....足球對他們而言則是暫時能逃離現實忘卻憂傷的好解方；斯、克兩民族所點燃的熊熊革命烈火也鼓舞了穆斯林居多的波士尼亞與科索沃地區起兵爭取獨立，整個南斯拉夫陷入了長達10年的戰火之中，屠殺強姦、種族清洗等令人髮指的惡行更是屢見不顯一再上演著，總計在內戰期間，約15萬人喪生，上百萬人無家可歸四處流亡！

本屆世界杯，金球獎得主得主同時也身兼隊長一職的中場巨星「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）在6歲時便目睹爺爺死於政府軍的鎗火下，家園也被轟炸殆盡，他的童年盡是被隨著家人四處逃竄與躲避政府軍的追擊等不堪回首的經歷所充滿著。（路透）

最後，以塞爾維亞人為骨幹的政府軍在面對需與各民族同時作戰的狀況下逐漸分身乏術疲於奔命；再加上北約提供反抗軍的武器後勤援助與戰略轟炸，各大民族終於迎來了盼望已久的獨立與自由，曾經盛極一時的南斯拉夫聯邦終究走向了分崩離析，分裂成了7個國家：塞爾維亞、克羅埃西亞、波士尼亞、斯洛維尼亞、馬其頓、蒙特內哥羅與科索沃（未在國際上被普遍承認）。

雖然最終抱憾而歸僅獲亞軍，但已是克羅埃西亞世界盃史上最佳紀錄，甚至是前身南斯拉夫聯邦都無法達到的高度！隊員們表示克羅埃西亞人從未被戰爭擊倒，戰爭的洗禮使他們更加堅韌勇敢無所畏懼；一隻被外界被評估踢進16強已是極限的球隊能一路過關斬將擊退阿根廷、英格蘭等傳統強權挺進決賽，所憑藉的就是這種堅毅無懼的韌性和意志，如同隊長Modric所言：「戰爭令我更加強大茁壯，我不想一直承受著，但也絕不可能忘記。」

克羅埃西亞先發陣容。（美聯社）

（中原大學學士）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com