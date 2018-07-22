自由開講》有計畫提高見警率 掌握熱點控制犯罪

◎施奕暉

近一個多月來，暴力犯罪案件頻傳，使犯罪率本已降低的臺灣社會，蒙生治安陰影與被害恐懼。內政部長徐國勇宣示提高見警率、補充警察員額減輕勤務負擔，希能使犯罪率降低。此宣示，隨即遭台大法律系教授李茂生臉書批判，譏為腦殘或幹話。姑不論學者粗言抨擊時政是否得宜，我們就事論事，提高見警率真能實現社會安定的目標嗎？

近一個多月來，暴力犯罪案件頻傳，使犯罪率本已降低的臺灣社會，蒙生治安陰影與被害恐懼。內政部長徐國勇宣示提高見警率、補充警察員額減輕勤務負擔，希能使犯罪率降低。（資料照）

「見警率」（Police Visibility）指民眾看見警察的程度與頻率，過去普遍認為提高「見警率」有助預防犯罪、增加民眾安全感。然1974年美國「堪薩斯市巡邏實驗」將該市警察巡邏區分為三大塊，第一區塊維持原來警力巡邏；第二區塊撤除所有警力巡羅，僅民眾報案時警力才進入該區；第三區塊則增加二至三倍警力。結果顯示不論提昇或減少「見警率」，都不影響犯罪率、破案率或民眾被害恐懼感。

學者的批判或即基於這個實驗，然而，單此並不能宣判透過「見警率」預防犯罪就全然無效。蓋美國學者克雷格（George L. Kelling）與威爾森（James Wilson）於1982年發表破窗（broken windows）理論即指出：「若建築物窗戶被打破而不馬上修補，很快的其他窗戶也會被打破。」故在見警率高且對各類違序行為採零容忍態度時，確實可讓人民感到安心，並讓潛在犯罪者消弭犯罪念頭。

為實踐破窗理論，紐約市長的朱利安尼（Rudy Giulian）自1993年開始以取締輕微違法行為為警政主軸，一方面清除地鐵塗鴉、另方面加強警察臨檢與盤查，導致任何意圖不法者，無論搶劫、販毒或竊盜等，都被及早發現與制止，犯罪因此大幅減少。只是很多城市模仿紐約，效果卻不理想，原因為何？

這是由於都市化與商業化，當前的都會環境已迥異於當年的紐約。犯罪學研究告訴我們，犯罪發生地非隨機分布，大量犯罪會集中在少數地點，此即「犯罪熱點」（hot spot of crime）。爰此，政府規劃警方巡邏或提高見警率不能採廣泛式普遍巡邏，應依「犯罪熱點」進行部署，蓋平均式警力巡邏配置，反而會造成警力浪費與勤務虛耗。

為解決上述困境，若想不增加警力，避免造成警察勤務負擔，就必須有「情境犯罪預防」與「第三造警政」的思考。吾人需找出「犯罪熱點」背後環境因素，並加以有效控制，引進民間力量透過警民合作，讓有限警力資源與民間資源整合相乘，藉以解決警力資源有限的問題。

因此，有計畫提升見警率應基於上述基礎，精細計劃並置重點於「問題導向警政」 （Problem Oriented Policing），運用SARA模式（Scanning、Analysis、Response、Assessment）來分析和解決犯罪問題。而警政專家指出，「犯罪熱點警政策略」（Hot Spot Policing）可分為「執行式的」（Enforcement POP）及「情境式的」（Situational POP）。前者策略包括指示巡邏、強度交通執法、公共場所攻勢執法及管制違序行為等，把大量執法資源投入特定地點，增加熱點上被偵查及逮捕之風險，進而阻止潛在犯罪者；後者則聚焦在熱點引發犯罪的情境或原因，藉由改變熱點特徵、設施及管理方式，如增加街頭照明、拆除廢棄建築、動員社區居民等，藉以產生深遠綿密的情境犯罪控制效果。

我們不希望學者謾罵批判蔚為風潮，卻渴望政府用正確專業的施政贏得民眾的肯定。在犯罪學研究趨於成熟、世界各國犯罪率已逐漸低微的今日，希望臺灣的警政發展能益發成熟穩健，還給民眾一個安和樂利的居住環境。

（中正大學犯罪防治研究所博士）



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