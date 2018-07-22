自由開講》林火旺有何資格批評李遠哲？

◎陳振

前台大哲學系教授林火旺說，懂化學的人談政治，一般人如果相信， 就是犯了一種邏輯謬誤。李遠哲用諾貝爾化學獎光環，投射到其它領 域，讓人們誤以為得了諾貝爾獎，主張什麼都是對的。這種謬誤邏輯 上的專有名稱是：訴諸不合格權威的謬誤，因為對於政治或教育議題 ，他如果也把自己當權威人士，他是不合格的權威。

前台大哲學系教授林火旺說，懂化學的人談政治，一般人如果相信，就是犯了一種邏輯謬誤。（資料照）

林火旺是念哲學的，自己也不是涉入政治很深嗎？他所推薦的馬阿九 ，歷任台北市長與總統的表現如何？大家心知肚明， 還不是糊塗蛋一個？操守又如何？市長特別費納為己有， 富邦魚翅案與三中案又圖利了誰？沒有比扁嚴重百倍嗎？ 為何兩人所受待遇差那麼多？李遠哲又何嘗認為自己是權威人士？ 他也是台灣公民，為何不能對國事發表意見？

林火旺又說，台大學生不乏傑出人士，但是如果沒有品德，能力越強 、違害社會的能力也越大，因此台大的校訓「敦品勵學、愛國愛人」 ，成為有益於社會的人，品德才是優先。所以台大應該找的校長是： 最能讓聰明的台大人，出去後對社會國家人類有正面貢獻。「找一個 有名無品的教授當校長，這種功利迷思是李遠哲者流心中的一流校長 ，但不是我心中的理想校長。」

「找一個有名無品的教授當校長」， 這不是在說管某人嗎？ 管某人歷任著名大學教授與政府高官，不是很有名嗎？ 問題是有品嗎？在政務官內開口閉口自稱「爺們」，對國家經濟發展 毫無對策，身兼千萬元獨董的人還有臉參加校長遴選， 事前也不主動揭露，過程中也沒有利益迴避， 研討會論文被掛名說自己不知情，引用學生論文也不註明出處， 在中國多所大學兼職也不報備，這樣算有「品」嗎？ 居然還有一些台大與清大教授幫他背書，莫非頭殼壞掉不成？ 是否他們以前也是如此？

前中研院院長李遠哲前天（20日）強調，台大校長遴選爭議、管中閔的事被誤導成政治干預大學自主、學術自由，是完全不對的事，校長遴選委員會既未成功，就應該要馬上解散、重新開始。（資料照）

最後，林火旺說，李遠哲可以不同意他的主張，但是李遠哲自己的主 張一點也不高明，學化學的人不要介入自己不懂的領域，更不應該一 付下指導棋的樣子，如果連這種最起碼的職業倫理都不懂， 就是學術的巨人、品格的侏儒，令人瞧不起。

林火旺自己又如何？學哲學的老是談政治，還推薦馬阿九這笨蛋競選 台北市長與總統，搞得國家債台高築，民不聊生， 讓蔡總統幫他善後，不知感恩，還消遣、汙衊人家！李遠哲為國為民 ，放棄美國名校系主任職位，回國貢獻所學，對賑災與教育之貢獻卓 著，讓年輕人擺脫升學之苦，有行行出狀元的思維， 且增進對台灣的認同，不僅是學術，也是品格的巨人。

林火旺去年從台大哲學系退休後，轉任國民黨國發院院長，又擔任實 踐大學講座，是否領雙薪或三薪？對其他眾多某一職而不可得的年輕 人如何交代？反觀李遠哲，始終在中研院盡忠職守，沒有領雙薪， 也沒有加入任何政黨。





（教師）



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