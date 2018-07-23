自由開講》提高見警率 發揮警察勤務顯見功能

◎李修安

內政部長徐國勇日前表示，為強化社會治安要求警方提高見警率，讓民眾在人潮多的地方都能看見警察，俾利降低犯罪率，也希望未來不會再發生分屍案、黑道火拼等社會重大治安事件。然而此話一出，即有學者批評指出，提高見警率是個很奇妙的舉動，早先研究已知不可行，現在在台灣，要強化警力更是不太可能的事情，且一定會累死基層等語。作者因研究警察勤務多年，深知提高見警率絕非口號或幹話，而是勤務策略運用的一種方式。警察勤務策略運用的方式很多，而它是其中能治標方法之一。

內政部長徐國勇（右）日前表示，為強化社會治安要求警方提高見警率，讓民眾在人潮多的地方都能看見警察，俾利降低犯罪率，也希望未來不會再發生分屍案、黑道火拼等社會重大治安事件。（資料照）

窺知「見警率」（Police Visibility），一般係指民眾看見警察執法的程度與頻率，提高警方能見度，有利犯罪預防的效果並增加人民的安全感。的確，1974年美國「堪薩斯市巡邏實驗」結果顯示：傳統防範犯罪方式效果不彰，增加巡邏人員於定型化的巡邏方式，並非就能減少犯罪。而經此實驗亦給予警察巡邏有相當重要之正面思考方向和啟示。儘管巡邏密度多寡，不影響犯罪率升降，惟罪犯內心多半有「霍桑效應」作用，認為警察隨時都會在旁邊巡邏，警車隨時會出現，因而不敢冒然犯罪，此也反應警力的顯見功能與巡邏警力是不能有所偏廢。

藉此，提高見警率的方法必須採取指導式更為專門化的巡邏方式。亦即指導式巡邏，就是警察在執行巡邏勤務之前，應對其提供特別之指示。以往對巡邏人員之勤前指示，只是維持巡邏勤務之涵蓋面，對民眾之要求要有反應等一般性之指示事項。而指導式巡邏卻是指示巡邏人員要注意特定的人或特定型態的犯罪，並且針對密集的巡邏在特定區域能找到「犯罪熱點」，將這些因素所分析得到的熱門犯罪時間和地點，予以有效加強管理控制，來達到預防犯罪的成效。因此，唯有警察機關採取更具彈性的勤務派遣，在巡邏勤務中結合重點守望、盤查或路檢等勤務作為。先求諸「先發性」，並切實掌握轄區治安狀況，予以分析研判，經規劃謀定而後動，對巡邏人員提供特別之勤前指示，俾能制敵機先，防範未然。在線上勤務作為方面，不斷偵蒐轄區可疑人、事及可能潛藏之犯罪活動，積極進行盤詰，如此足以提高巡邏之實效。而這樣地措施，才能使「提高見警率」真正發揮預防犯罪及減少犯罪機會的效果。面對新的治安威脅，提高見警率雖不是萬靈丹，卻也不失為一帖短期立竿見影的良方。尤以黑道火拼、街頭鬥毆等犯罪型態之社會治安事件。能立即啟動快打部隊，以優勢警力迅速有效壓制現場氛圍，果斷明快逮捕現行犯，立即移送法辦，都能產生相當影響的嚇阻作用。而平時重點勤務部署、加強臨檢特定場所、提高警方執法能見度，強力掃蕩打擊不法、彈性運用第三方警政嚴查強管、聯合稽查，均能克竟其功。

日前湯姓男子因身上持大量海洛因、安非他命毒品，遇警盤查突發動車輛想逃逸，被警員拖出駕駛座壓制逮捕。（記者李容萍翻攝）

總之，治安事故發生是不可預期性與時空差異性。據此，必須依照犯罪熱點使警力作最有效之運用，並非24小時平均分配均勻及於轄區每一吋土地，而是把握治安重點，安排次序，彈性編配警力。只要勤務的運作方式上能避免一成不變，而應視時空條件及其他狀況的變化，藉以提高見警率來安排與執行各種勤務，掌握「因時、因地、因事制宜」之原則。提升警察執法顯見性、更專門化的勤務措施，才能真正發揮預防犯罪及減少犯罪機會的發生，並且增加民眾安全感，讓社會秩序更有保障。

（文化大學法學博士，中華民國犯罪學學會理事）



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