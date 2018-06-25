自由開講》侯家還是將「大群館」捐了吧！

◎展昭

國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍爭議持續延燒，內幕越爆越多。被指控知法玩法，鑽法律漏洞，甚至爆出關說疑雲。

國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍爭議持續延燒，內幕越爆越多。（資料照）

文化大學前校長吳萬益最新聲明指出「侯友宜妻子任美鈴，堅持每年租金調漲5%」，引發外界議論，認為任美鈴的要求十分貪婪，有剝削學生之疑。對此，侯陣營在第一時間也發聲明解釋，如果文化大學不同意，可以提前解約，表示任美鈴也不是那麼堅持每一年都要調漲5%，不像外界批判的那樣貪婪。

然而21日晚間在《新聞面對面》政論節目中，主持人謝震武律師，拿出任美鈴擔任又昱實業公司董事長時與文化大學簽訂的書面合約，在合約第三頁提及「應於終止前一年，以書面方式通知對方，經雙方同意後，使得提前終止租約」，質疑到底文化大學通知提前解約，有什麼實質意義？

只是房東而已，居然以董事長自稱，堅持每一年房租都要調漲5%，每年笑納房租一千五百萬元以上，還約定 「應於終止前一年，以書面方式通知對方，經雙方同意後，使得提前終止租約」，文大居然與其簽定如此不合理條約，令人納悶。侯友宜卻說這是「照顧」學生？他之前說每個月薪水不用拿回去，原來是如此，畢竟他太太年收入已經是他的幾十倍，還需要他薪水做甚麼？

據報導，文大宿舍每間面積有8坪，住四人，平均每人分配面積有2坪，每學期租金一萬一千元，而侯家宿舍每間只有5坪，也住四人，平均每人分配面積只有1.25坪，比香港棺材屋1.4坪還不如，每學期租金卻要一萬八千元，侯家大群館每間面積少文大宿舍三坪，每人每學期卻貴七千元，這樣還敢說是「照顧」學生？按理說，文大集體承租，理應算比較便宜，為何反而比較貴？侯家是否吃學生夠夠？為何不與文大比，卻與別的房東比？

侯友宜租給文大的大群館宿舍。（資料照）

尤其令人納悶的是，侯家每年收文大租金兩千萬元，為何其財產申報資料中，侯友宜夫婦沒有這筆不動產？為何全部動產加起來還不到一千萬？可有合理解釋？為何國民黨人大都如此「高竿」、「生財有道」？

國民黨人說，蔡英文也承襲其父親部分財產，陽明山有蔡家別墅，問題是蔡家財產是其父親做生意賺的，不是如一些國民黨高官的家產，是靠特權A的，且蔡英文承襲的不動產並沒有出租賺學生的錢，兩者如何相提並論？國民黨人也很缺德說，蔡英文父親墓地面積超過標準甚多，為何不拆？請問，兩蔣的墓地面積又如何？殺人與迫害人無數的獨裁者，為何用那麼多公帑幫他在台北市中心蓋一棟舉世無雙的紀念堂，還動用國家衛兵守護，是否很過份？

今天侯家為何如此富有？為何許多軍公教人員撈得「油水水」？難道不是國民黨長期包庇與「買票」所致嗎？否則陳X金為何說：「大家能撈就撈，能混就混」？當時韓國瑜還坐在其旁邊鼓掌叫好！侯友宜居然還跑到高雄與其稱兄道弟搞連線競選，又像話嗎？所以有人說，選舉是一面「照妖鏡」，可以顯示某些「偉人」或「善人」的另一面。如果能因此啟發他們的良心，真正落實照顧弱勢，不是美事一樁嗎？

總之，侯家還是將「大群館」捐了吧！畢竟這樣才是真正照顧學生，否則至少應與文大重修契約，減半房租，且不再硬性規定每年「應」漲價五趴，讓「大群館」可以每間只住兩人，讓學生舒適又安全。以前蘇嘉全選前可以捐農舍，侯某人應該也可以做到吧？

（教師）

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