自由開講》選舉是一面「照妖鏡」

◎廖天丁

柯P說，像文大宿舍這種陳年老案，單單那些公文要全部調出來，都要時間。至於在此事上相不相信侯？柯則認為這就像大彎北段商業宅問題一樣，很多事情就是長期打混摸魚這樣弄弄弄，當然不會明顯違法，要明顯違法，該罰的也會罰了。

柯P說，像文大宿舍這種陳年老案，單單那些公文要全部調出來，都要時間。至於在此事上相不相信侯？柯則認為這就像大彎北段商業宅問題一樣，很多事情就是長期打混摸魚這樣弄弄弄？！（資料照）

沒有錯，以前馬與郝在總共16年台北市長任內，對於自己人所做的違法事都是睜隻眼閉隻眼，能朦混就朦混，根本不會深究，畢竟他們自己也沒有比別人清高多少，如富邦魚翅案、夢想家案、花博案、美河市案、新生高架橋案，還有「政治酬庸」聘用外行人趙某人擔任獨董案，族繁不及備載。

柯文哲還舉前國民黨副總統候選人王如玄為例，指她如果不出來選，誰知道她軍宅買幾棟，「你如果不知道你以前做過什麼事情，選舉就知道。」

也沒錯，如果沒有選舉，民眾怎有知的權利，要求候選人需有高道德，否則沒有人知道，所以有人說，選舉是一面照妖鏡，如同西遊記的情節，可以讓一位表面上裝做慈祥的老公公現出原形。對國民黨人是如此，對民進黨人何嘗例外？只是要自己拿出證據澄清，不能裝做糊塗，不能說自己無法吞下這一口氣，卻每年大賺學生與文大兩千萬元，還約定每年房租「應」漲價5%這麼狠！是否將學生與文大當提款機？更厲害的是，由於出租給文大，萬一以後發生問題，與自己無關，真是太高招了，讓大家學到「賺錢」的訣竅原來是這樣！

難怪網友說：「羊毛出在羊身上。七年前年租金1500萬元起跳，那麼文大要回本是否要一間租四個學生才能回本？這樣叫做『照顧』學生嗎？如果真有良心，一開始就要文大不能租四個學生，否則解約，但侯友宜的良心是選舉被檢驗才說出口！那如果沒有檢驗到這些呢？我看侯友宜真的一手拜關公，一手還當包租公坑殺學生！」也有網友說：「退潮了，才知道誰在裸泳！選舉了，才知道他們如何富有！鄭南榕，只是『不成功的救援』！哽咽了！也只是不成功的造神！四維誠可貴，八德價更高，若為中國黨，兩者皆可拋！」

侯友宜最近情緒激動地反問：「相關單位在五年多前就勘查多次，都說沒問題，如今民進黨傾全國、全黨之力，毀滅他的人格、傷害他的家人，這般的污辱、糟蹋，「我侯友宜這口氣吞不下來，我吞不下！」試問，五年前是誰主政，他們會找自己人麻煩嗎？ 「這口氣吞不下來」，但是每年兩千萬元租金可以吞得下又怎麼說？難怪幾十年來薪水可以不用拿回去！

侯友宜最近情緒激動地反問：「相關單位在五年多前就勘查多次，都說沒問題，如今民進黨傾全國、全黨之力，毀滅他的人格、傷害他的家人，這般的污辱、糟蹋，「我侯友宜這口氣吞不下來，我吞不下！」試問，五年前是誰主政，他們會找自己人麻煩嗎？ （資料照）

對於新北市府官員邱敬斌、汪禮國被質疑到台北市都發局「關說喬事」，侯友宜強調，他一輩子不曾拜託任何人、不曾跟人家關說違法的事，「我不需要、也不會叫人去做這種事。」侯或許不會這麼做，但是他們將來官位必須靠侯提提攜，總沒錯吧？看邱敬斌那樣拍桌子的「表演」，就可以看出是否「此地無銀三百兩」了！這麼多事實呈現，還能說人家再抹黑嗎？無論是王如玄或侯友宜，或其他國民黨黨政高官，只有藉選舉這面「照妖鏡」，大家才可以看仔細，否則還在將他們當「偉人」或「善人」！民進黨可以經得起考驗，為何國民黨不能？

能捨才能得，蘇嘉全以前可以捐農舍，如今貴為國會議長，侯友宜如果也能做到，以後也可能更上一層樓，不要把自己的利益擺在學生的痛苦上，應該是有良心的政治家可以做到吧？以前蔣經國與今日的席主席都說：「想做官就不要想發財，想發財就不要想做官」，可是至理名言。蘇貞昌、蘇嘉全、陳菊、賴清德等人可以做到，為何國民黨人不行？

（教師）

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