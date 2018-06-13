自由開講》三億侯探長只顧自己的包租生意 卻罔顧新北市民的住宅安全

◎孟青城

國民黨新北市長參選人侯友宜，早在國民黨內初選時期，就被爆出太太名下有一棟房產出租給文化大學，最近又被民進黨市議員查出有問題，侯友宜在2011起，將其妻名下位於陽明山的大樓出租給文化大學，作為學生宿舍使用。

國民黨新北市長參選人侯友宜，早在國民黨內初選時期，就被爆出太太名下有一棟房產出租給文化大學，最近又被民進黨市議員查出有問題。（資料照）

這棟宿舍大樓，平均每個月租金高達1萬8千元，高於附近行情的1萬元，還簽了一份長達15年的租約（民國100年至115年），平均每年可以收租2100萬元，截至目前已經收租1億多元，倘若合約執行完畢，侯友宜將可收到約3億3千多萬的租金，香港過去有一個五億探長雷洛，我們台灣也有一個名符其實的三億探長，這樣好康的業外收入，不知羨煞多少一輩子辛苦付出的警界同仁。

侯友宜可能是上輩子燒好香，本來這種業外收入，也不足以拿出來嘴，只能說侯探長的運氣，比大多數警界同仁都好，但是，如果這塊土地的使用有瑕疵，那就不是好運可以解釋了。侯友宜出租給文化大學的這棟樓，不僅租金價格高於周邊行情，按契約每年租金還要調漲5%，甚至早在這棟樓取得使用執照之前，在1997年侯友宜就申請了99個門牌，2011年轉租給文化大學做為學生宿舍，那時候侯探長早已變身為侯副市長，這其中難道沒有什麼問題嗎？且依照台北市土地使用分區，侯友宜的這塊土地，屬於「特定住宅區二」，是不適合高度人口密集集中的區域，照法規應維持中等規模密度，僅能做集合住宅使用，不允許做高人口密度的寄宿單位，也就是依照土地使用分區的規定，是不能蓋學生宿舍的。

侯友宜妻子的土地租給文化大學當宿舍使用，土地上有99個門牌。（截圖自文化大學學生宿舍自治委員會）

這棟大樓的違法情事，北市都發局已數度公開承認說這有違法使用的問題，侯探長面對此爭議，至今仍沒有正面回應，僅輕描淡寫說交由文化大學處理，這樣的態度令人十分好奇，平常勇武抓賊喊第一的侯探長，遇到爭議卻躲的比誰都快，連自己的爭議都講不清楚，給這種人當上市長，他還會有肩膀去承擔複雜的市政問題嗎？

侯友宜擔任新北市的副市長，不斷喊出要安居樂業的口號，但他根本沒有好好處理新北市的住宅問題，搶當包租公卻比別人都快，新北市公寓和非法日租套房的事件層出不窮，去年中和才發生出租套房失火，造成移工和台灣人9死2傷的慘劇，證明新北市大批勞動人口居住在惡劣的住宅環境，侯探長不積極解決新北市的住宅問題，罔顧新北市民的居住正義，卻當著包租公壓榨學生賺取暴利，現在面對質疑，卻要大家去問文化大學，彷彿自己和這棟樓沒有關係一樣，這種近乎於惡房東的行為，難道就是侯友宜「重情重義」的父母官風範？

香港的五億探長靠的是貪污發財，那麼侯友宜生財有「道」的方式是什麼？他和文化大學的收租契約，究竟有沒有圖利問題？新北市民和全台灣的民眾，都需要一個真正的答案，請侯大探長，不要再迴避人民的問題，勇敢站出來誠實面對吧。

（政治工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com