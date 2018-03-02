自由開講》論侯友宜參選新北市長

◎展昭

侯友宜日前在參選記者會上表示，二二八這個日子的確很敏感，但是碰到每一個歷史的傷痛記憶，都希望以包容、關懷、理解、尊重的態度往前看，台灣才會進步，他會不分政黨，做對的事情，把新北市建設好，這是他的本份。

台灣民主烈士鄭南榕為爭取百分百的言論自由、推動台灣獨立運動，27年前創辦黨外雜誌，強力批評時政，對抗國民黨威權，後被以涉嫌叛亂罪名傳喚出庭，鄭南榕宣布「「國民黨抓不到我的人，只能抓到我的屍體」，侯友宜當時參與攻堅行動，不願被逮捕的鄭南榕，進辦公室點燃汽油，最後自焚身亡。侯友宜回應，鄭南榕事件是因當時的時空環境背景造成的，要以體諒、關懷、包容、尊重的心往前走，如果永遠停留在那個時代，台灣不會進步。

侯友宜（右）回應，鄭南榕（左）事件是因當時的時空環境背景造成的，要以體諒、關懷、包容、尊重的心往前走，如果永遠停留在那個時代，台灣不會進步。（報社合成照／鄭南榕基金會．紀念館臉書粉絲專頁）

侯與其他國民黨人一樣，說得冠冕堂皇，只是自己不是受害人，有何資格幫受害人講話？如果自己也是受害者家屬，是否也會說得如此輕鬆？所謂包容，可以不問是非嗎？既然說要「關懷、理解與尊重」，那麼侯是否曾去一一慰問二二八與白色恐怖受害者的家屬，聽他們的心聲，並趕快下令拆除線北市各單位所有獨裁者銅像？如果侯也是受害家屬，看到殺自己親人的獨裁者銅像與肖像無所不在，心中作何感想？有同理心嗎？

相信侯也不只一次去訪問歐洲，是否曾問德國與東歐等國官員是怎麼處理轉型正義？是否看到德國與東歐還有獨裁者銅像與肖像嗎？還是視而不見故意裝傻？我們「促轉條例」不是已同意了嗎？為何不做？只會說冠冕堂皇的話有何意義？鄭南榕畢生為轉型正義而努力，如辦雜誌揭發二二八真相，為受害者代言，並數次帶領群眾走上街頭，為言論自由而努力，有偉大的同情心與正義感，而侯則反是，其品格能與鄭南榕相提並論嗎？如今選在二二八七十一周年紀念日宣布參選，意義何在？

鄭南榕為爭取百分百的言論自由、推動台灣獨立運動 ，與野蠻的國府抗爭十幾年，是個義士，為何侯要為虎作倀抓一個好人？人家當時沒有武器，也非江洋大盜，需要帶那麼多警察去抓人嗎？既然對殺人要犯陳進興可以當面溝通，說之以理，為何對一位知識份子卻要動用眾多警力？人家是強盜或殺人犯嗎？當時不是解嚴了嗎？為何人家沒有言論自由？為何甘心當國民黨「走狗」欺負自己人？豈可說「鄭南榕事件是因當時的時空環境背景造成的」以卸責？如果當時違抗上級命令，不去抓他，頂多辭職不幹，會被判死刑嗎？

如今鄭南榕是台灣烈士，而侯卻是國民黨所謂的「明日之星」，是否很諷刺？新北市的選民會認同這樣的候選人嗎？

（教師）

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