自由開講》年輕人為何普遍討厭國民黨？

◎鄧鴻源

新台灣國策智庫日前公佈「六都市長就任三年半施政滿意度暨年底大選評估」民調結果，針對台北市長的選情分析，民進黨無論是派出立委姚文智、行政院長賴清德或是總統府秘書長陳菊，民調支持度都不如國民黨籍參選人丁守中，以及無黨籍現任市長柯文哲；其中針對柯文哲的選情評估，五十歲以下支持度高達五成以上，在20歲至29歲的青年支持度更高達89.9%，直逼9成，可見年輕人對無黨無派的柯文哲比較青睞。

四年前，以年輕人為主體的白衫軍到黑衫軍，紛紛走上凱道抗議國府，至今國、民兩黨為何無法獲得大多數年輕人的認同？國民黨就甭說了，民進黨至今也無法滿足年輕人的需求，雖然年金改革已有眉目，但是年輕人薪水並沒有顯著提升，退休金還是比軍公教差甚多。只能說國民黨多年累積的問題太大，小英縱使有心，也無法於短時間內完成。如今能完成年改已經不錯，其他追討國民黨黨產與聯會財產持續進行中。至轉型正義與司改，未來兩年應有進展，否則若繼續將獨裁者當神明膜拜，並讓不公不義與恐龍法官繼續存在，實在很不像話。

平心而論，現在年輕人之所以普遍討厭國民黨，理由很簡單，即國民黨只會說大話，自以為比民進黨清廉與能幹，其實是最腐敗與無能，其次是在國民黨執政下，官位都是少數權貴在私相授受，不然就是一些不學無術之輩，無權無勢的年輕人只有靠一邊去，最可惡的是，國民黨縱容黑金、國營事業與投機者，讓房價、物價與油電等不斷飆漲，且給工作比較輕鬆、沒有壓力的公職人員不錯的薪資與優惠福利，而年輕人的薪資與福利卻每況愈下，以致許多年輕人即使擁有高學歷，也看不到自己的未來在哪裡。

平心而論，現在年輕人之所以普遍討厭國民黨，理由很簡單，即國民黨只會說大話，自以為比民進黨清廉與能幹，其實是最腐敗與無能！（資料照）

二○○八年，馬英九以清廉改革、六三三的政見，贏取年輕人和中間選民的選票，但是這六年來，國民黨候選人在立委、鄉鎮長及縣議員選舉，因賄選被判當選無效者，不計其數，高官貪汙更更十倍於民進黨，以致天下雜誌二○一○年縣市長滿意度排名民調，國民黨的五都執政縣市長都不是吊車尾就是後段班，證明藍營執政的確無能。

在執政的台北市，新生高與雙子星弊案涉貪污者多為高官，涉案層級高達市政府的秘書長。在台北縣，周錫瑋的縣長辦公室主任也涉貪被收押。台中市議議長更收取電動玩具業者鉅金，向市府關說執照成功。在台中市翁奇楠命案中，警察以黑道的空頭公司作為招待所，更是治安奇譚。至於基隆市長與苗栗縣長的貪腐又欺負弱勢族群等惡形惡狀，更令人痛恨。

國民黨竟然說是自己不懂宣傳，以致許多人不知國府有哪些政績，真令人啼笑皆非。試問，國民黨的秘書長金溥聰是傳播學者，不擅長宣傳嗎？國民黨有那麼多黨產，不會作網路的傳播經營嗎？平心而論，無論是平面媒體或電子媒體，傾藍的媒體已占三分之二，這些媒體也都有電子報，都有網路版，透過政府的置入性行銷和媒體的基本立場或偏好，國民黨在網路的宣傳會居劣勢嗎？

長久以來，國民黨只會透過自己強大的媒體，隱惡揚善，尤其是幫某些權貴最免費的形象宣傳，以致高官位子怎麼換都是那些人，別人無從問津，而不論這些人是否有能力，甚至可能只是糊塗蛋。例如台北市近十六年來都是國民黨主政，然而施政成績的如何？令人滿意嗎？馬擔任總統又如何？如果不是一團汙泥，民調怎麼會掉到只剩八趴？

2008年板橋地檢署偵辦台北縣政府路邊停車場弊案，周錫瑋的縣長辦公室主任麥安懷等七名官員、麥妻、妻妹及其男友計十人被依貪污罪嫌移送法辦。（資料照）

令人難以理解的是，官員財產來源不明罪為何始終無法立法？何以國民黨黨產遲遲不處理？何以中央政府舉債速度二倍於扁政府卻無什麼大建設？為何同樣涉嫌貪汙的總統，扁與馬所受待遇截然不同？馬英九會比扁乾淨多少？麥擱騙了。司法若無雙重標準，其誰能信？有誰不知國民黨才是國際貪腐有名的祖師爺？否則其龐大黨產、婦聯會財產與許多高官家產哪裡來？騙人家說一切合法，恐怕連豬仔都會偷笑！強盜再怎麼辯解還是強盜，不可能變成小偷。

尤其令人不解的是，國民黨以前不只貪汙，還屠殺與迫害那麼多人，卻還有不少中老年以上的笨蛋認同這樣的政黨，以致至今有不少老人挺管與國民黨候選人。幸好年輕人沒有那麼笨，因為網路的發達，讓他們知道許多課本沒有教的歷史，如有關二二八、白色恐怖與美麗島事件，以及林義雄家屬、陳文成與鄭南榕等命案始末，讓他們了解國民黨的歷史有多黑，以致目前只有少數無知年輕人與部分既得利益的軍公教中老人支持，未來遲早被送終。

總之，國民黨野蠻、沒有人性且貪腐如此，又如何獲得年輕人的認同？民進黨應引以為戒，不要有老人再說一些幼稚的話，並持續多關心年輕人的福祉，才能贏得認同。

（大學教授）

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