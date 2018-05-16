自由開講》國民黨不要以為能自外於馬英九的所作所為

前總統馬英九洩密案，高等法院昨依違反通訊保障及監察法，逆轉改判馬英九4個月徒刑。（資料照）

◎魏國浩

馬英九與民進黨黨團總召柯建銘的官司，本來一審台北地院用了一個完全區解「院際調解權」的理由，判馬英九無罪，引起了社會上的軒然大波，更引發許多人對於司法的不信任感，而就在本周，二審台灣高等法院做出了推翻一審結果的判決，認為馬英九叫當時的檢察總長黃世銘報告偵查中的案情，跟所謂「調解院際爭議，是憲法賦予總統的權力」八竿子打不著邊，何況總統屬於廣義公務員，竟然可以將司法調查的結果與進度，洩漏給當時的行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強，違背了公務員的負有之保密義務，同時也以總統之尊，為全國公務人員給了一個最差的示範。

其實大家都知道，這一切都是一場國民黨內部的宮廷鬥爭，是馬英九欲藉此扳倒王金平前院長的一場大戲，為了達成他自己的政治目的，馬英九不惜利用當時的特偵組，到處掛線監聽，如柯建銘委員所述，他的手機就被長期監聽至少兩年，自己卻不知道被監聽的理由是什麼，而後來竟還被發現，這些形同「東廠」特偵組人員，囂張到連立法院的總機也敢掛線監聽，消息一出，全體立法委員不分藍綠，一致感到震驚，原來在21世紀的今天，從前白色恐怖時期的幽靈，依舊盤據在台灣上空，沒有離開，身為民意代表的一言一行，都有可能被政府監控，何況一般小老百姓呢？

馬英九不惜利用當時的特偵組，到處掛線監聽，如柯建銘委員所述，他的手機就被長期監聽至少兩年，自己卻不知道被監聽的理由是什麼？（資料照）

這樣的做法，就是國民黨的本質，在他們眼中，沒有人權與公平正義，更沒有一個正常國家政黨該有的法治觀念。而如今他們曾經的「人氣之星」馬英九確定有罪了，國民黨毫無悔改之意，繼續把潑糞的方式，企圖製造民進黨介入司法的表像，這真的好笑了，一來國民黨最自豪的，不就是「法院是國民黨開的」嗎？二來民進黨真要介入，不會拖的那麼久，一審的時候就可以直接把馬英九定罪了，還能讓他在外到處演講露面，替自己派系的候選人助選嗎？更別提之前在處理陳水扁前總統的案件時，竟然還發生「更換法官」這種完全不合乎程序正義的處理方式，被告連知情與保障自己權利的機會都沒有，馬英九與國民黨難道忘記了自己幹過的好事嘛？

馬英九雖然口口聲聲說他必定上訴到底，可是我們必須很現實的來看，後續的三中案，依照目前各家媒體放出的消息來看，檢方已經掌握了相當程度的證據，也獲得了幾位當時參與交易之關鍵人士的證詞，一致咬定當時「賤賣黨產」的決策，就是那時貴為國民黨主席的馬英九，而面對北檢的訊問，馬英九行使了他的緘默權，號稱是不回答任何不實的指控，但觀諸其面對兩案件的不同態度，在洩密案開庭時，馬英九卻能夸夸其談，顯示其內心應該是早已明白，自己在三中案已不能全身而退了。而如果三中案馬英九遭到起訴，這將會敲響國民黨的喪鐘，因此案牽連之廣，恐怕超乎你我之想像，但依照馬英九的個性，他必定不會獨自承擔此一司法責任，屆時國民黨人的跳船潮，可能是近年來的一大政治奇景。

（智庫研究員）

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