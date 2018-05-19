自由開講》到底是誰比較不要臉？

◎陳振

北農總經理吳音寧近日爭議不斷，更有議員爆料她將7000公斤的蔬菜送往家鄉彰化溪州，疑似有自肥情形。故北檢目前受理民眾告發，將吳音寧分為「他字案」偵辦，但有網友直言「他字案等於沒事！」

北農總經理吳音寧近日爭議不斷，更有議員爆料她將7000公斤的蔬菜送往家鄉彰化溪州，疑似有自肥情形。（資料照）

吳音寧被多名議員指控，將7000公斤的蔬菜送到彰化溪州鄉，此舉是為了幫擔任溪州鄉長的表哥黃盛祿做人情。吳音寧解釋，是因為蔬菜賣不完，因此決定利用本身總經理室的業務經費，藉此推廣蔬菜也不會白白浪費農民心血。但有民眾透過電子郵件向北檢告發吳音寧，因此北檢也受理案件，將吳音寧分為他字案偵辦。

即便吳音寧已被北檢列為偵辦對象，仍有網友表示「分他字案就幾乎沒什麼事，辦給大家看看而已。」「他字案沒事兒」、「八成走不到法院，直接就不起訴了」，但也有網友說「無聊！菜不送人也是丟掉，好嗎？」

這些質疑吳音寧人格的人，應該都是藍營人士居多，這些人總是以小人之心度君子之腹。試問，誠如以上某網友所說：「菜不送人也是丟掉，好嗎？」吳音寧用總經理室的業務經費一萬多元買七千多公斤送給家鄉老人食堂有錯嗎？該鄉鄉長是其表哥又如何？如果其他鄉鎮有提出申請，相信吳音寧也會送吧？反正只是別人不要的剩菜而已。如果送給藍營人士的縣市，可能會被認為是侮辱，怎麼把人家不要的剩菜給他們？可能連是否「餵豬」都會說出口！

藍營人士也不反躬自省，自己黨上上下下又比別人乾淨多少？如馬某人以往市長任內的特別費與總統任內的國務機要費又怎麼使用？據說有部分買女性內衣、狗飼料，有部分招待自己黨政高官聚餐或看電影，也有部分當作自己薪水一部分，暗地納入私人口袋，後來被起訴，居然以下屬余文當「替死鬼」！還有一堆高官以黨職年資併公職年資領十八趴，已經溢領兩億多人，銓敘部至今卻要不回。連基層黨工都有十八趴可領。

國民黨在批判吳音寧之前怎麼不先問問前任北農總經理（國民黨籍的韓國瑜）他是如何擺爛的？北農吳音寧的專業與否可以再討論，但是最近爭議的北農3.6億勞退金缺口，把這筆帳算在吳音寧身上並不公平，畢竟那筆帳早在前任總經理（韓國瑜）任內就該處理了，但是當初韓國瑜沒提撥那筆勞退金，還騙台北市議會說已經處理好了，現在台北國民黨議員（汪志冰）批評吳音寧為什麼沒把勞退金處理好，根本就忽略了自己人當初的怠忽職守！

2016年11月韓國瑜沒補提撥還發了八千萬獎金，欺騙議會說是把給員工的勞退金提撥等費用都支出後才發獎金，結果到他2017年3月離職也沒補北農勞退金3.6億半毛錢進去。（資料照）

勞基法56條在2015年修正通過之後，要公司把勞退舊制員工的勞退一次足額提撥，所以北農勞退要補多少？3.6億。2016年11月韓國瑜沒補提撥還發了八千萬獎金，欺騙議會說是把給員工的勞退金提撥等費用都支出後才發獎金，結果到他2017年3月離職也沒補北農勞退金3.6億半毛錢進去。這段期間我們的北市府是在幹麻？睡覺？還是這時候也是在一家親？是否留一個等不是自己的人跳進坑再來爆？

吳音寧2017年6月上任，2018年4月提撥勞退準備金3,300萬，所以說，那個覺醒議員汪志冰，妳要不要說說看到底是誰只會發獎金，沒在處理勞退金？柯文哲，你是真的不知道，還是被韓國瑜呼攏啊？

韓國瑜在北農總經理任內，又是如何假公濟私、圖利自己人？國民黨人自己都忘了嗎？

以上兩相比較，到底是誰比較不要臉？

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com