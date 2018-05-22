自由開講》就讓姚文智出馬吧？

◎郭靖

民進黨確定台北市長選戰將自提人選，某統派媒體公布最新台北市長選舉民調，民進黨若推立委姚文智參選，支持率分別為丁守中39%、柯文哲38%、姚文智則只有8%，對此，姚文智表示，這民調如果可信的話，台北市有8成支持「兩岸一家親」，乾脆年底選完宣布北市變成中國的一部分好了，所以這份民調大家看看就好。

民進黨確定台北市長選戰將自提人選，某統派媒體公布最新台北市長選舉民調，民進黨若推立委姚文智參選，支持率分別為丁守中39%、柯文哲38%、姚文智（中）則只有8%。（翻攝自姚文智臉書）

沒有錯，既然台北市有近8成支持「兩岸一家親」，乾脆年底選完宣布北市變成中國的一部分好了。長久以來，中國對台灣那麼打壓，無恐不用其極，卻還有那麼多人贊同「兩岸一家親」嗎？如此妥協心態真能保護自己嗎？委屈就可以求全嗎？看看當年那些投共的國民黨黨政軍公務員與財團的下場便知。

柯文哲比國民黨官員清廉許多，是沒錯，但是他的台灣價值觀（清廉、勤政、愛鄉土）如果缺乏自由、民主、人權與法治，台灣價值可以確保嗎？阿扁以前秉持「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱」又如何？統派人士會因感激他而對好一點嗎？恐怕應改成「慈悲沒有讓敵人領情，智慧給自己帶來更多煩惱」吧？對野蠻又沒理性的國民黨談慈悲，有如「對牛彈琴」吧？看那些八百「撞」士與腐敗公務員便知。

對於據傳民進黨將採取「打丁不打柯」的策略，姚文智回應，2014年民進黨和柯文哲因誤會而結合，2018年因瞭解而分手，雖然不一定要把柯當敵人，但也應該不可能再當朋友，因互信基礎與共同的信念薄弱，已無法合作。如果把柯當朋友，乾脆禮讓算了，又何必自提人選？

目前最有意願角逐台北市長的是姚文智，其他人都意興闌珊，那麼就讓姚文智出馬吧？以他的智慧與口才，應該可以喚醒台北市民眾的台灣魂，讓台北人了解，生活的意義不只是賺錢與吃喝拉砸睡而已，還有做為人的尊嚴與價值。

台灣先烈之一的詹益樺，1989年5月19日，選擇自焚的那一天，他在日記上寫著：「我願與上帝同在；不願屈服在豬槽下，鬥陣吃饙，作為一隻快樂的豬。」他與鄭南榕一樣，都是為了爭取台灣人民的言論自由而選擇自焚。他們不像那些無恥的「八百撞士」與李X希等一堆腐敗公務員，自私自利，只為了自己，不顧別人死活。

台灣先烈之一的詹益樺，1989年5月19日，選擇自焚的那一天，他在日記上寫著：「我願與上帝同在；不願屈服在豬槽下，鬥陣吃饙，作為一隻快樂的豬。」。（資料照，吳三連獎基金會提供）

當年英國邱吉爾面首相對納粹的威脅利誘，毫不妥協，發表爐邊談話「我們將戰鬥到底」，鼓舞英國的民心士氣，因而扭轉戰局。那麼對台北人而言，是否作為一隻快樂的「豬」，苟且偷生的活著 ，或是作為一個人，有尊嚴的活著，台北人應該有智慧作出正確選擇。

（教師）



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