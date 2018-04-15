MYGOPEN》招聘家庭代工摺手工星星，月入15000？拿保證金就落跑

在 Facebook 裡其實這個詐騙方式層出不窮，而且在很多社團你都有機會看到這樣的廣告，發案主可能都是照片很漂亮的女生，說輕鬆賺錢、在家賺錢、簡單一個月就可以有多少收入，但在聯絡的過程中，只要提到「要先付多少押金」、「匯款多少保證金」之類的，就請盡量避而遠之了，或許可以看看以下網友的回報案例。

MYGOPEN

臉書和 LINE 傳出家庭代工的詐騙，說摺一顆手工星星給您的手工費 5 塊新台幣，這樣兼職的話就能月入15000元。只是目前已經有許多受害者出來投訴了，主要是透過 LINE 和微信等通訊軟體做聯繫，並表示當時還要先預付星星的材料保證金，付款後卻把你封鎖刪除，整個求助無門！

很多長輩或家庭主婦為了努力維持家計，會想著到處多賺點錢貼補家用，接家庭手工也可以，只是現在詐騙看準了這點，在網路上下了廣告或是廣告訊息，說提供「在家就能工作」、「在家帶小孩兼職也能賺錢」的機會，讓不少人上當受害！

沒想到這個詐騙受害者也愈來愈多了，基本上在你工作或上班之前，要你先交保證金的都要特別小心，尤其是沒有營業登記或境外的公司，可能會讓你求償無門。

家庭代工摺手工星星的詐騙

原始謠傳版本：

招聘家庭代工

壹顆手工星星給您的手工費5新臺蔽/0.6RM（馬蔽）

1-3分鐘就可以完成壹顆

【兼職】月入→15000元

【全職】月入→30000元

~~只要有時間隨時都可以賺錢~~

#機會是給準備好的人

比別人早踏出去，你會有意想不到的收穫

有心工作的咨詢：

微信：xue10300

line ：xx12160

詐騙破解說明：

已經接獲網友的回報，後來這些媽媽們的線上聯絡方式都被封鎖加刪除，根本也聯絡不上，只能摸摸鼻子當買一個教訓。之前說「只要在家代工就可以了，完成後驗收並支付薪資」，但事後保證金匯到其指定帳戶後，就整個聯絡不到人了！



事實上這在過去也有不少這樣的案例，真的要特別小心，有的甚至是另外一種詐騙方式，除了騙保證金之外，要招你來做的時候，都會說做這個很簡單，幾分鐘就搞定了，等你做好要交貨時，就會吹毛求疵，不管怎樣都不符合工廠的要求，然後看你要不要再買材料來做，不斷地騙下去，遇到類似案例真的要小心了。



在 Facebook 裡其實這個詐騙方式層出不窮，而且在很多社團你都有機會看到這樣的廣告，發案主可能都是照片很漂亮的女生，說輕鬆賺錢、在家賺錢、簡單一個月就可以有多少收入，但在聯絡的過程中，只要提到「要先付多少押金」、「匯款多少保證金」之類的，就請盡量避而遠之了，或許可以看看以下網友的回報案例。

詐騙前期給你家庭手工製作說明：

然後再加一些好康，說有多好多好...

接著開始交代需要付「保證金」，說是保障什麼的，實際上是詐騙

接著就這樣心動上鉤了（淚）

受害者出現！提供了匯款成功證明

接著就把你刪除封鎖掉，再也聯絡不上...

實際狀況解釋：

根據蘋果日報過往案例的報導有類似的家庭代工詐騙情況，當時處理的警方表示：想要從事家庭代工，民眾須確認對方是否真為合法廠商，事前雙方也應簽訂合理契約，明載工作內容、時間、代工費用等各項目，所有條文越清楚越好，如果對方告知要先支付保證金或材料費，民眾也應拒絕避免權益受損。

本文經授權轉載自MYGOPEN：招聘家庭代工摺手工星星，月入15000？拿保證金就落跑