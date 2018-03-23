MYGOPEN》台大醫院借電話打的女孩？警：勿將手機交付陌生人

對於這幾天在 LINE 和 FB 傳得很兇的這則訊息，MyGoPen 有試著追原始發文者，但最後因為對方不方便出面說明而作罷，不過這部分過去其實也有類似案例，除了聯絡 119 或警察之外，其實警方建議還是不要把手機借陌生人囉！

MYGOPEN

臉書和LINE傳出疑似詐騙事件「晚上經過台大醫院教學部旁，看到一位女孩面色痛苦、略帶啜泣臥倒坐在牆邊」、「我過去問她還好嗎？要不要幫她叫救護車？」、「她說不要，但請幫她打這支電話 （093xxxxx） 聯絡家人」這樣的訊息，還說後來打了 119 後，這個女孩就起身跑掉了，好多人在Facebook上分享，你也收到了嗎？MyGoPen有試著追原始的來源，但是目前都是轉貼的訊息，但其實在過去也有人有類似經驗與案例！

警方的建議則是不要輕易將手機交付給陌生人，有任何與詐騙相關之問題，請多撥打165反詐騙諮詢專線。

台大醫院疑似詐騙事件借電話打的狀況

原始訊息版本：

以下是我好朋友遇到的疑似詐騙事件，我覺得他的處理方式很好，跟大家分享，也提醒大家警覺：



“事情經過是這樣的.....



晚上經過台大醫院教學部旁，

看到一位女孩面色痛苦、略帶啜泣臥倒坐在牆邊，

我過去問她還好嗎 ? 要不要幫她叫救護車 ?

她說不要，但請幫她打這支電話 （093xxxxx） 聯絡家人,



由於之前不少詐騙社會新聞，我擔心用我的手機打，對方就會有我的資料、或者女方家屬會誣賴我是肇事者害她變這樣...等等這類的理由，所以我不敢打，



又由於臺大醫院就在旁邊，我跟她說我去通知醫院的人或打叫護車來好嗎 ?

她又說不要，請幫我..打這支電話...連..絡...我.（她斷斷續續講）.... 然後她就昏倒了 !!!



靠么 ! 她竟然昏倒了 !!!



（1） 我不會丟下她不管

（2） 我不敢去碰她，怕她旁邊有伙伴會突然圍過來指責是我要我負責....等之類



這些想法都在一秒內閃過，我馬上拿起手機打 119 叫救護車，正當我跟救護人員通話時......



她起身跑掉了 !!! 她竟然起身跑掉了 !!!



我只好跟 119 人員說...暈倒的人已經自己跑走了...應該不用救護車了，不好意思 謝謝



..!!!”

朋友們～或許哪天你我都有可能身蒞其境，有智慧的您，學到了嗎？

主要來自於臉書分享：

求證說明：

對於這幾天在 LINE 和 FB 傳得很兇的這則訊息，MyGoPen 有試著追原始發文者，但最後因為對方不方便出面說明而作罷，不過這部分過去其實也有類似案例，除了聯絡 119 或警察之外，其實警方建議還是不要把手機借陌生人囉！

相關案例說明：

過去在 PTT 就有網友說明自己的狀況，也是在路邊借人手機發生的事，結果看了通話紀錄是 0900 開頭的，擔心是高額度付費電話或詐騙。



這部分警方提醒民眾，高額付費編碼包括國際的 002、005、006、007 等，另外使用 020 開頭以及長度為 9 碼的號碼都是付費電話，如果民眾發現不明來電，還是要提高警覺！



另外中和第二分局提醒：在路上遇到陌生人搭訕務必提高警覺，如有需要借用手機，可協助撥號後開擴音功能與對方通話，勿將手機交付給陌生人，有任何與詐騙相關之問題，請多撥打165反詐騙諮詢專線。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：PTT - [問題] 路邊借人手機後覺得事情怪異



資料來源：新北市政府警察局 - 藉故借手機，趁機騙手機！

本文經授權轉載自MYGOPEN 台大醫院借電話打的女孩？警：勿將手機交付陌生人