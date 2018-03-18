MYGOPEN》清明節不要代插香和解肉粽繩結？不要迷信或以訛傳訛

基本上這都是網路傳言，不同老師會有不同說法，不要迷信或以訛傳訛，民俗專家對此其實也表示沒有這回事，這聽聽就好，就算不知情後來感到害怕，之後可以到大廟上香或到宮廟去請「清淨符」，淨身處理就可以了，基本上都是迷信的說法。

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清明節快到了，最近LINE又流傳老謠言，說「若是有去廟裡或是祭拜先人的地方拜拜，忽然有陌生人請你幫他把香插到香爐，盡量不要幫忙」、「端盤肉粽要你幫忙解開繩結，也不要幫忙」、「把自己的血光凶厄用這樣的方式過給陌生人」的訊息，你也收到了嗎？

這個謠言訊息 2017 年差不多清明時節也出現過，很多人信以為真，搞得掃墓時好像很多困擾而且綁手綁腳的，對此廟方與民俗專家也表示是錯誤的，類似招厄運的講法真的聽聽就好，別再亂傳囉！

曲解清明節不要代插香和解肉粽繩結

原始謠傳版本：

近日清明快到了，若是有去廟裡或是祭拜先人的地方拜拜，忽然有陌生人請你幫他把香插到香爐，盡量不要幫忙，這是某些不肖的老師教的一種過運的方法，把自己的血光凶厄用這樣的方式過給陌生人，寧可信其有，小心為要

還有端盤肉粽要你幫忙解開繩結，也不要幫忙



可以告訴身邊的人喔～

謠言破解說明：

基本上這都是網路傳言，不同老師會有不同說法，不要迷信或以訛傳訛，但如果擔心的話，民俗專家對此其實也表示沒有這回事，這聽聽就好，就算不知情後來感到害怕，之後可以到大廟上香或到宮廟去請「清淨符」，淨身處理就可以了，基本上都是迷信的說法。

正確闢謠解釋：

根據自由時報的報導，清水岩寺總幹事陳慶福表示：插香是一種「儀式」，祖先墳墓有所謂的「各人公媽隨人立」，意思是自己的祖先自己拜，所以不要隨便代他人插別人的墳上香。但拜土地公、地藏王菩薩最後插香是信仰儀式的完成，這是功德一件，若對方連香都懶得插，就是把「功德、福份」交給你，你隨緣把握，這是好事一樁。



至於清明解肉粽結在中部「很少見」，所謂「寒食節」就是吃素，倒是中元節拜肉粽很普遍，一般解肉粽結在菩渡祭儀中更是安慰眾生的儀式，菩渡最後是「放焰口」，通常主辦單位會端肉粽出來，交由信徒解開結繩結，意謂「把心中的結解開」，這絕不會招厄運，反而可以藉由這項「解開」的動作，獲得心靈的平靜。



對此，民俗專家王均景老師表示：這都是網路傳言，如果真的在不知情的狀況下幫其他人插香或解開肉粽繩結而感到害怕，可以到大廟上香後，告訴神明因為自己不知道，所以如果有冒犯到靈界的眾生，請廟中神明大發慈悲幫忙化解，另外也可以到宮廟去請「清淨符」，淨身處理就可以了。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自MYGOPEN 清明節不要代插香和解肉粽繩結？不要迷信或以訛傳訛