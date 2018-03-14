MYGOPEN》德國一位敘利亞年輕人從鐵軌奇蹟拯救寶寶？後製的啦！

真的純屬假影片，根本也沒有這樣的故事，這主要來自會製作影片特效工作者之手，其實簡單來看，你會發現這個「年輕的敘利亞人」，後來爬回月台時，鐵軌上的影子在火車快到之前就瞬間消失了，國外闢謠網站也出來說明了這件事情囉！

MYGOPEN

收到LINE假影片嗎？訊息類似「住在德國的這個年輕的敘利亞人勇敢地幫助了在火車軌道上摔倒的嬰兒」這樣的謠言影片，還說「德國政府為了表揚他的勇敢行為，給了這個敘利亞人一個德國公民身份」，真的別再傳了，這是假的影片！

儘管這個影片看到這個年輕人勇敢地幫助了在鐵軌上摔倒的嬰兒車，但事實上這個影片是後製影片啦！而且看得出剪輯中後製特效的錯誤，也被國外闢謠網站證實這是假的了！

敘利亞年輕人在德國拯救寶寶的假影片

原始謠傳版本：

哇！太了不起，太令人欽佩令人景仰了！



在德國，一台宝宝車不慎滑落鉄軌，火車即將來到，宝宝的媽咪焦急哭喊、已經失去希望，这位叙利亚青年的英勇行动拯救了這個孩子與他的家庭！

為了表彰他的英勇義行，德國政府立即給了这位敘利亞朋友德国公民身份。

請仔細看，什么叫千鈞一髮！

這是網路上瘋傳的影片：

謠言破解說明：

真的純屬假影片，根本也沒有這樣的故事，這主要來自會製作影片特效工作者之手，其實簡單來看，你會發現這個「年輕的敘利亞人」，後來爬回月台時，鐵軌上的影子在火車快到之前就瞬間消失了，國外闢謠網站也出來說明了這件事情囉！

實際狀況解釋：

根據闢謠網站 Snopes 的解釋，該影片最早來自 Instagram 用戶 @Tinto_bro 的作品（影片右下角有標示），於 2017/5/26 上傳。



作者有自我介紹說他常會做一些有趣的後製剪輯作品，可以在他的 IG 帳號發現他的一些其他作品囉！不得不說有些真的還滿厲害的。



這個影片最明顯的錯誤就是靠近鐵軌部分的人影，你會發現當火車很靠近時，結果影子莫名其妙直接消失，還且和人的動作不一致。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自MYGOPEN 德國一位敘利亞年輕人從鐵軌奇蹟拯救寶寶？後製的啦！