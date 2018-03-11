MYGOPEN》王品25週年憑聚餐紙本照片75折！其他免費禮券都假的？！

難得王品集團 25 週年，辦個活動居然會被 LINE 詐騙帳號給擺一道，今年是真的有這樣的活動，只要在活動時間內，攜帶以前聚餐的紙本相片去，到該品牌（王品、西堤、陶板屋、原燒、藝奇、夏慕尼）用餐，就能夠同桌所有套餐75折優惠，這年頭辦真的活動還會被質疑詐騙，真的快不知道怎麼做行銷了。

MYGOPEN

你的LINE最近收到「王品25週年 憑聚餐紙本照片共饗75折」這樣類似的訊息，可能很多人以為這又是類似詐騙帳號發的那種「免費送5張禮券」的LINE@訊息，但事實上這的確是王品集團25周年所辦的活動，主要就是憑以前去王品旗下餐廳用餐，當時聚餐的紙本照片，就能夠享用旗下6品牌用餐的75折優惠，除了這個活動之外，其他的免費送禮券的訊息都是假的囉！

王品25週年憑聚餐紙本照片75折

原始訊息版本：

王品25週年 憑聚餐紙本照片共饗75折！



[ 活動日期 ]



2018/3/1~3/30 週一~週五



活動內容



周一至周五攜帶任一張在

王品、西堤、陶板屋、原燒、藝奇、夏慕尼

聚餐的紙本相片，到該品牌用餐即可享同桌所有套餐75折優惠！

https://mrk.wowprime.com/pages/25th-2018-5#notice





訊息說明：

難得王品集團 25 週年，辦個活動居然會被 LINE 詐騙帳號給擺一道，今年是真的有這樣的活動，只要在活動時間內，攜帶以前聚餐的紙本相片去，到該品牌（王品、西堤、陶板屋、原燒、藝奇、夏慕尼）用餐，就能夠同桌所有套餐75折優惠，這年頭辦真的活動還會被質疑詐騙，真的快不知道怎麼做行銷了。

正確闢謠解釋：

憑聚餐紙本照片共饗75折！

[ 活動日期 ]

2018/3/1~3/30 週一~週五

[ 活動內容 ]

周一至周五攜帶任一張在

聚餐的紙本相片，到該品牌用餐即可享同桌所有套餐75折優惠！

注意事項：

本活動僅限王品、夏慕尼、西堤、陶板屋、原燒、藝奇，持該品牌聚餐實體相片方享此優惠。

本活動限平日週一至週五，不適用週六日及國定假日。

本活動折扣以套餐為主，單點與午間套餐不列入優惠，原價10%服務費另計。

不適用禮品兌換，且不與其他折扣併用（擇一優惠使用）

本活動不適用禮券、外帶、折現或找零。

當日拍攝之相片恕不適用；活動僅限實體照片，翻拍或電子載具出示無效。

參加活動時這些注意事項也要留意囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自MYGOPEN 【非詐騙】王品25週年憑聚餐紙本照片75折！其他免費禮券都假的