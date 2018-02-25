MYGOPEN》你的LINE被星巴克詐騙邀請洗版了嗎？看看你收到哪一則邀請

真的純屬詐騙啊！相信已經很多人發現這樣的詐騙手法了，最近在 LINE 整個洗版啊！一點進去都是假冒官方 LINE@ 生活圈帳號，官方都出來澄清了，如果大家看到這類帳號發出相關縮網址時也要小心危險連結，不要亂點擊囉！

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過年後的星巴克LINE詐騙邀請整個爆滿，根本洗版了大家的手機，像是「統一星巴克starbucks 請您喝咖啡!」、「限時限量領取免費咖啡兌換卷乙張」、「發送免費星巴克兌換卷領取」這樣類似邀請訊息，這一系列完全都是假的，詐騙者開了大量的 LINE@ 生活圈，甚至還在上面做編號，統一星巴克也早已澄清這些是非官方的活動，大家不要被騙了唷！下面這幾種你最近收到哪一個呢？

星巴克Starbucks詐騙邀請LINE訊息

原始謠傳版本：

統一星巴克starbucks 請您喝咖啡! 目前全國門市皆可使用 凡加入即可領取免費兌換卷乙張▼

歡慶新年星巴克 加入後免費領取一年份大杯咖啡卷（不限咖啡）

我跟你說..我剛剛已經領到了!!!現在新年期間加入星巴克官方LINE好友，限時限量領取免費咖啡兌換卷乙張!

天佑花蓮 本公司慰勞全台灣 ↓發送免費星巴克兌換卷領取

我一定要跟你說..我剛剛已經領到了!!!現在新年期間加入星巴克官方LINE好友，限時限量領取免費咖啡兌換卷乙張!

你也收到了這樣的 LINE@ 邀請嗎？

統一 Starbucks 官方也搜集了五個案件

詐騙破解說明：

真的純屬詐騙啊！相信已經很多人發現這樣的詐騙手法了，最近在 LINE 整個洗版啊！一點進去都是假冒官方 LINE@ 生活圈帳號，官方都出來澄清了，如果大家看到這類帳號發出相關縮網址時也要小心危險連結，不要亂點擊囉！

正確闢謠解釋：

這部分宣導過很多次了，主要是這些惡意使用 LINE@ 生活圈的人想利用各種好康等手段吸引大量用戶加入，未來就有機會發送商業廣告或非法內容，也可能累積大量好友後再將該帳號轉賣套利，大家就多多小心，別再傳囉！

一般來說封鎖刪除就沒事了！重要的是要避免加入完全沒有綠色官方帳號或藍色認證的圖示，如此一來就能辨識詐騙生活圈帳號囉！



星巴克官方也表示：近日接獲其他業者借本公司之名義，透過網路（LINE群組、社群、email...等）轉發或活動邀請贈送免費兌換券或買一送一等優惠券之情事，為防訊息誤導顧客而影響權益，在此提醒，所有星巴克舉辦之行銷活動，均會於企業網站或手機APP活動專區中公告，請消費者多加留意以免受混淆。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自這是假消息 假LINE】你的LINE被星巴克詐騙邀請洗版了嗎？看看你收到哪一則邀請