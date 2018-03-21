MYGOPEN》平鎮六和高中學生用免洗筷泡水養黑殼蝦？被曲解了！

真的純屬謠言一則，雖然是真的有這樣的學生實驗新聞，但是除了內容被誇大曲解之外，LINE 訊息還多加了其他的說明加油添醋，過度說明免洗筷造成的問題。

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你的 LINE 收到「平鎮市六和高中的學生用免洗筷泡過的水拿來飼養黑殼蝦」這樣的謠言訊息嗎？這主要是引用過去的新聞報導再加油添醋和主觀的預設立場而成的，這裡並不是要叫大家繼續用免洗筷（當然自備餐具會更好），而是謠言中的實驗問題和曲解免洗筷造成淋巴腺瘤的說法，訊息描述都過於誇大，這些內容真的看看就好了！

曲解免洗筷泡水養黑殼蝦的實驗

原始謠傳版本：

●平鎮市六和高中的學生用免洗筷泡過的水拿來飼養黑殼蝦，

結果二小時蝦子抽搐、一天內死亡、五天後腐爛！ 學生用此項實驗參加科展拿到第三名。

學生們表示，免洗筷最毒！

即便熱水燙過，也名列第二毒。

其中找出最毒日常用品這項最受矚目，因為和大家生活息息相關。 指導老師陳念雯、梁思梅及學生劉冠志、蔡育儒、宋柏儒、謝皓任等人透過實驗發現

最毒日常用品前三名依序是

1.免洗筷、

2.燙過的免洗筷、

3.自助餐店裝湯外帶的半透明塑膠袋。 學生們再用熱水燙過免洗筷，

丟掉燙過的水後再重新浸泡，

也有前述重複十次浸泡冷卻後，

拿來養五隻黑殼蝦，

結果是第二天才死去；

顯然免洗筷燙過後還是很毒！ 毒性名列第三名的是半透明塑膠袋，

裝湯後溶解出來的是雙酚A、可塑劑，

實驗第三天，五隻蝦就全死光了。 ●筷子 and 淋巴腺瘤

（家裡不開伙的尤其要注意 ）

去年我們一位同事突然聽說得口腔癌，約一年就去了！

他是一位工作認真服務熱忱的查修人員，不抽煙、不吃檳榔，

時常過午才看他吃飯，飯後習慣嘴巴叼著一根牙簽，久久含著沒吐掉！

有一天覺得口腔內破皮潰爛不會好，去找牙醫，

醫生說沒關係擦點藥吃藥就好！

一星期沒好，再來一星期後沒好；

醫生復診才發現，不對！要他快到高醫做檢查；已經是末期！

動了兩次大開刀、化療等等⋯結果還是來不及，走了！ ●就請隨身攜帶環保筷

大家切記，生活中很多的無形殺手 強烈建議：

帶一雙筷子放在公司吧 !

既經濟又環保且衛生 昨天參加趙可式教授「安寧療護傳愛種子培班」，

趙老師說：妳們什麼都可以沒聽進去，請一定記得勿再使用"衛生筷"了！

趙可式博士說：如果你以前到現在每天用免洗筷吃飯，未來還是如此，有被診斷為癌症時，請不用再問「為什麼是我？」

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，雖然是真的有這樣的學生實驗新聞，但是除了內容被誇大曲解之外，LINE 訊息還多加了其他的說明加油添醋，過度說明免洗筷造成的問題，或許可以參考公視這個影片囉！事實上竹子裡面也有微量的澱粉，容易長出黴菌，不加二氧化硫就會發霉，相較於同學的實驗，這一系列的實驗更專業了。

正確闢謠解釋：

根據食藥署的說明，依規定不得檢出含有過氧化氫及聯苯等成分，而二氧化硫殘留量應為 500ppm 以下。另外食藥署及各縣市衛生局104年度稽查全國共172家大賣場、量販店、生鮮超市、免洗餐具批發商等，總計抽驗市售免洗筷225件檢驗二氧化硫、聯苯及過氧化氫。檢驗結果二氧化硫殘留量均與規定相符，惟4件越南進口免洗筷不合標準，1件檢出聯苯0.22 ppm，3件檢出過氧化氫，抽驗不合格率佔1.8%。



依照養蝦達人的說法，基本上蝦是一種需要高溶氧量的生物，就算沒有打氣也可以利用外掛的水流以增加溶氧量。依照文中描述「先用500cc的冷水浸泡免洗筷，然後加熱到80度，再等到自然冷卻，前述步驟重複10次，再用這種水飼養5隻黑殼蝦」，水中本身的含氧量會因為水壓、水溫而改變，水中的氧氣會在加熱的同時消散掉，基本上蝦子的死因可能也是水中的含氧量已嚴重不足所造成的。



另外根據黑暗執行緒文章說法，這個實驗也缺乏了對照組，沒有和免洗筷互相對照的樣本，如果這樣直接推論免洗筷對蝦子有害的，實驗上還是有相當不足的地方（而且並沒有檢驗水中二氧化硫的濃度），當時在報導類似新聞時，應該要用更嚴謹的態度。



根據康健雜誌的報導，對於淋巴癌的高危險群，比較是長期服用免疫抑制劑的風濕免疫疾病患者、器官移植者、愛滋病患，因為身體監督機制較弱，淋巴癌風險比一般人更高。



最後食藥署提醒，出外飲食宜自備環保餐具，如需使用免洗筷時，應避免使用顏色太白、有異味酸味的免洗筷，並注意包裝是否完整，有無破損發霉的現象，使用時勿泡在熱湯裡增加有害物質溶出風險。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自MYGOPEN 平鎮六和高中學生用免洗筷泡水養黑殼蝦？被曲解了！