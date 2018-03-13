MYGOPEN》一輛公車上了3個騙子誣陷你是手機小偷？中國改編的！

真的純屬謠言一則，中國公安單位也證實是謠言，根據公安機關查核，並沒有發生過這樣的事情，重點是中國那邊並沒有這樣的指紋辨識系統，公安單位不會做這樣的採集動作啦！這謠言在 2013 曾經紅了一陣子，如今收到的這個訊息是簡轉繁的變種版囉！

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你 LINE 收到「一輛公車上了3個騙子，圍坐到你旁邊」、「把一支手機放到你的衣袋中或你的背包裏」、「誣陷你是小偷，要訛你」、「別伸手去觸摸手機，這樣就沒你的指紋留在上面」這樣的謠言訊息，其實這個假詐騙消息最早來自於中國，在當地公安也已經闢謠過多年了，只是這個從簡體字轉成繁體字，再重新編修而已，台灣目前也沒發生過相關詐騙案例，別再轉貼分享囉！

一輛公車上了3個騙子詐騙的謠言

原始謠傳版本：

【新騙局】千萬要小心喔！！



一輛公車上了3個騙子，圍坐到你旁邊，趁你稍不注意時，把一支手機放到你的衣袋中或你的背包裏，之後說手機不見，騙子借同夥手機馬上通話，你袋裏的手機響起來，他們當場誣陷你是小偷，要訛你。 記這應變對策：

一旦遇上這情景，千萬莫慌張，不能急，別伸手去觸摸手機，這樣就沒你的指紋留在上面，你馬上大聲報警，讓他們知難而退。 更記住：

一定別下車，下車會更危險！



請看到此信息後馬上轉發到自己的重要群裏提醒身邊的家人和朋友避免上當受騙！



（*）特別是女性，絕對要注意安全。 中國的版本如下： 转发。。。骗局新手法：公车上3骗子坐你周围，趁你不注意把手机放你衣袋中或背包里，之后说手机不见，骗子借同伙手机通话，你袋里的手机响后，诬陷你是小偷，再讹你。



对策：一旦遇上，千万莫慌，别触摸手机，就没你的指纹[白眼]并大声报警[太阳]，让他们知难 而退！记住，一定别下车。据说此骗术由境外传入内地。请告诉你的朋友。警惕 ! ! !

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，中國公安單位也證實是謠言，根據公安機關查核，並沒有發生過這樣的事情，重點是中國那邊並沒有這樣的指紋辨識系統，公安單位不會做這樣的採集動作啦！這謠言在 2013 曾經紅了一陣子，如今收到的這個訊息是簡轉繁的變種版囉！

正確闢謠解釋：

根據中國當地的新聞報導，當時新疆的警方也已經作出回應：經過多方核實，目前我區公安機關並沒有接到過此類報警，新疆維吾爾自治區公安廳也沒有發布過相關提示。當時也流傳到中國各個地區，相關網路警察也闢謠過了。

目前台灣也沒有出現過相關新聞報導囉！要小心一點是沒錯，但是別再轉傳分享囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自MYGOPEN 【假LINE】一輛公車上了3個騙子誣陷你是手機小偷？中國改編謠言