MYGOPEN》被家裡的狗抓到出血，小孩發作學狗叫？不是狂犬病啦？！

這個影片最早來自於中國，也在中國各地傳到不行，而且每年都會出現，其中描述的文字還會變化為當地的人，而中國那邊的網路警察也闢謠過了，別再傳囉！

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這個影片類似「被家裡的狗抓到出血，小孩發作學狗叫」最近在 LINE 瘋傳，而且謠言訊息轉換了相當多的說法，有傳這是「演员张丰毅的儿子不幸被家里的狗抓到出血」、「被家裡的狗抓到，沒去打針變這樣」、「一直學狗叫，只能綁住關在房子裡直到死去」，這些都是後來捏造的敘述，這個影片最早來自於中國囉！

事實上也跟演員張豐毅的兒子一點關係也沒有...

被狗抓到出血小孩學狗叫的假影片

原始謠傳版本：

演员张丰毅的儿子不幸被家里的狗抓到出血，他爷爷想着自家狗没病毒没事的就没去打预防针，这两天学校开学就开始发作了，学狗叫，以后只能绑住关在房子里养了，直到死去。真的很心酸。所以大家有养狗养猫的人希望看到这个视频提高警惕。一个人没有常识真的很可怕。



或這個



被家裡的狗抓到，沒去打針，變這樣，兩個月前走了



還有這個



這個小孩

兩個月前被家裡的狗抓到出血

他爺爺想著自家養的狗沒病毒沒事的

就沒有帶去打預防針

學校開學後就開始發作了

一直學狗叫

只能綁住關在房子裡直到死去、希望看到這個視頻提高警惕。

這是網路上瘋傳的影片：

謠言破解說明：

這個影片最早來自於中國，也在中國各地傳到不行，而且每年都會出現，其中描述的文字還會變化為當地的人，而中國那邊的網路警察也闢謠過了，別再傳囉！

正確闢謠解釋：

根據中國廣東警方闢謠，也說相關防疫部門也沒收有到這樣的通報。



另外關於演員張豐毅（常飾演皇帝）的兒子，也沒有這樣的情況，而且才在 2017 結婚了，當初還有新聞報導。



至於中國謠傳說是狂犬病的錯誤說法也被證實了，醫生也表示狂犬病的症狀也不會是這樣的，所以別再傳囉！



關於狂犬病的症狀，初期有發熱、頭痛或咬傷部位異樣感，數天後出現異常亢奮或恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難、咽喉部痙攣，並引起恐水現象（因喝水或看到水引起之喉部痙攣），隨後併有精神錯亂及抽搐等情況，患者常因呼吸麻痺而死亡。



如果真的被咬傷了，根據衛福部的資料，首先被咬傷者傷口立即使用肥皂和大量清水清洗和沖洗15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒（建議先以70%酒精消毒傷口周圍，再以優碘消毒傷口），並立即就醫治療。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自MYGOPEN 被家裡的狗抓到出血，小孩發作學狗叫？不是狂犬病啦？！