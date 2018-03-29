MYGOPEN》【假圖片】台灣出現在時代雜誌封面？被惡意改圖的總統府謠言

真的完全就是假的設計P圖，事實上只要去查一下 TIME 時代雜誌近期的封面資料庫，就可以知道沒有這件事了，上面的文案訊息也是有心人加上去的，還怕媒體都沒報導嗎？

MYGOPEN

LINE傳出現一張TIME時代雜誌封面，為「台灣總統府前有帶刺鐵絲網沾血」的照片設計，假圖片還帶了描述說「咱們媒體都沒報導的時代雜誌封面故事」、「Iron Curtain Country =鐵幕國家」這樣的說法，實際上這完全就是謠言，看了近幾年的時代雜誌封面到 2018 年的資料，都沒有出現過這張圖！

台灣上時代雜誌封面的假圖片

原始謠傳版本

轉貼

咱們媒體都沒報導的時代雜誌封面故事

Wonky=虛弱的，令人不滿意的

Monkey=騙人的，不誠實的

Iron Curtain Country =鐵幕國家

這就是假圖片設計

假圖片破解說明

真的完全就是假的設計P圖，事實上只要去查一下 TIME 時代雜誌近期的封面資料庫，就可以知道沒有這件事了，上面的文案訊息也是有心人加上去的，還怕媒體都沒報導嗎？

可以參考 2018 的 TIME 雜誌封面，也沒看到 LINE 謠言訊息傳的那一張圖，完全是虛構的。

對於雜誌封面有興趣的朋友，可參考資料來源的網址，也可以欣賞一下以前到現在的封面設計。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：TIME - cover from 2018

本文經授權轉載自MYGOPEN 【假圖片】台灣出現在時代雜誌封面？被惡意改圖的總統府謠言