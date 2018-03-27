MYGOPEN》罰單注意檢舉跟開單日期？超過七日的申訴罰單...

基本上紅單的部分，未依規定開啟霧燈的確會被罰，而且以前也有不少案例了。但最重要的就是謠言描述了「檢舉罰單請注意檢舉日期跟開單日期」，這其實是錯的，你該注意的其實是「違規行為終了日」到「檢舉日期」超過七天，才不予舉發，跟開單日期一點關係都沒有。

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最近 LINE 收到「如果遇到檢舉罰單請注意檢舉日期跟開單日期，很多朋友都不知道這條法律，如果超過七日，去申訴罰單是可以撤銷的」這樣的謠言訊息，還貼上全國法規資料庫第 7-1 條和高雄市政府警察局開的一張紅單，寫著非雨霧天開啟了前霧燈的違規內容，事實上這個訊息說明是有誤的！

罰單檢舉跟開單日期的謠言

原始謠傳版本：

宣導一下，如果遇到檢舉罰單請注意檢舉日期跟開單日期，很多朋友都不知道這條法律，如果超過七日，去申訴罰單是可以撤銷的，不要傻傻的被政府A了 並附上這兩張圖來說明：

謠言破解說明：

基本上紅單的部分，未依規定開啟霧燈的確會被罰，而且以前也有不少案例了。但最重要的就是謠言描述了「檢舉罰單請注意檢舉日期跟開單日期」，這其實是錯的，你該注意的其實是「違規行為終了日」到「檢舉日期」超過七天，才不予舉發，跟開單日期一點關係都沒有。

正確闢謠解釋：

根據道路交通管理處罰條例第 7-1 條的解釋：對於違反本條例之行為者，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發。但行為終了日起逾七日之檢舉，不予舉發。

道路交通管理處罰條例第 7-1 條。（全國法規資料庫：道路交通管理處罰條例網頁截圖）



高雄市交通警察大隊有清楚描述不予舉發之情形：



（一）道路交通管理處罰條例第7條之1但書規定「民眾得檢舉交通違規，但違規終了日起逾7日之檢舉，公路或警察機關應不予舉發。」，自違規日（違規終了之日，含當日）起，逾7日之案件即不予受理。但汽車肇事致人受傷或死亡案件，因肇事責任不明，已送鑑定者，其期間自鑑定終結之日起算。

1、<例1> 8月1日23時50分時違規停車，於8月7日提出檢舉送達受理機關，應予受理。

2、<例2> 8月1日23時50分時違規停車，於8月8日提出檢舉送達受理機關，不予受理。

（二）同一違規行為再重複檢舉。

（三）匿名檢舉或不能確認檢舉人身分。但檢舉事實具體明確者，不在此限。

（四）檢舉資料欠缺具體明確，致無法查證。



至於霧燈的部分，在道路交通安全規則第一○九條第四款中即規定，非遇雨、霧時，不得使用霧燈。因此該駕駛人雖夜間行駛未遇雨霧開啟霧燈即屬違規。另外依道路交通管理處罰條例第四十二條規定，汽車駕駛人不依規定使用燈光者處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰款。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：自由時報 - 〈中部〉夜間開霧燈被檢舉 駕駛吃紅單喊冤



資料來源：高雄市交通警察大隊 - 舉發交通違規



資料來源：全國法規資料庫 - 道路交通管理處罰條例

本文經授權轉載自MYGOPEN【假LINE】罰單注意檢舉跟開單日期？超過七日的申訴罰單謠言