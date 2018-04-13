MYGOPEN》【假LINE】泡麵含有重金屬？老新聞變謠言！食藥署：無攝食風險

這個 LINE 訊息整個是老新聞再加上標題誤導渲染，搭配關鍵時刻的影片，讓大家真的會嚇到不敢吃泡麵，實際上食藥署都出來闢謠過了，一個人一天要吃到一個超大量才有可能超過那個安全耐受量，真的別再傳了！

MYGOPEN

這個「泡麵含有重金屬」的謠言在 LINE 傳了好一陣子，說「今周刊送驗證結果，官員真是混帳，難怪洗腎一堆」，並附上關鍵時刻的 Youtube 影片，但關於重金屬的事實並不是這樣的！

在這個影片上架的同一天，衛福部食品藥物管理署就已經出面闢謠說明「泡麵油包及調味醬料產品之重金屬含量無攝食風險之虞」了，所以人要吃多少才會超過安全耐受量呢？這裡解釋給大家參考。

泡麵含有重金屬的謠言

原始謠傳版本：

用力傳出去，愛護身體

今周刊送驗證結果，官員真是混帳，難怪洗腎一堆



常常在外要注意身體

幹！真沒良心。失職公務員，黑心商人揪出來。



泡麵含有重金屬 少吃為妙 ! https://youtu.be/rGWMWd426qs

（youtube截圖）

謠言破解說明：

這個 LINE 訊息整個是老新聞再加上標題誤導渲染，搭配關鍵時刻的影片，讓大家真的會嚇到不敢吃泡麵，實際上食藥署都出來闢謠過了，一個人一天要吃到一個超大量才有可能超過那個安全耐受量，真的別再傳了！

正確闢謠解釋：

根據食藥署的說明，食品中檢出重金屬物質之危害風險，需同時考量濃度及該等食品之攝食量。案內產品檢出重金屬之情形，經以其含量最高值（油包總砷0.532 ppm、鉛0.222 ppm、銅3.27 ppm，醬料總砷1.190 ppm、鉛0.205 ppm、銅3.130 ppm）進行暴露風險評估：



成人（60公斤）每日須攝食96包之泡麵、70大匙（15克/匙）之調味醬才會超過國際間對鉛之安全耐受量。



成人（60公斤）每日須攝食917包之泡麵、639大匙（15克/匙）才會超過銅之攝取容許量。



總砷之檢驗結果並無法代表實際對人體有害之無機砷含量，惟案內產品之總砷含量經與國際間對食品中總砷之相關研究結果比較，亦無明顯偏高之虞。



相關產品經攝食量風險評估之結果，均無攝食風險，民眾毋須恐慌。



只是你真的一天要吃這麼大的量嗎？

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。





資料來源：行政院 - 泡麵油包及調味醬料產品之重金屬含量無攝食風險之虞（衛福部食品藥物管理署）

本文經授權轉載自MYGOPEN：【假LINE】泡麵含有重金屬？老新聞變謠言！食藥署：無攝食風險