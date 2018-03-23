胡，怎麼說》五星旗被那票人搞成污腥旗、髒抹布，中國怎麼看？

藍天行動聯盟22日下午在立法院周邊舉行繆德生追思活動，除了反年改團體，中華統一促進黨成員也帶著大批五星旗到場，並一同遊行到凱道前舉辦燭光追思會。（記者劉信德攝）

中國國旗五星旗，過去國民黨政權稱它為「污腥旗」；現在，那票急統派拿著五星旗，在陳抗現場、街頭亂舞，引人側目，其實，這樣搞法反而使五星旗又成污星旗，絕大多數台灣人民只會更厭惡，甚至把它當做髒抹布般，遠遠避開！

昨天，藍天行動聯盟在立院旁舉行繆德生追思活動的陳抗現場，中華統一促進黨的白狼等到場聲援，帶著數十面五星旗搖旗吶喊，引起藍天盟部分成員不滿，因而引爆衝突；兩方人馬後來又合流到凱道抗議，但隨即草草結束。可見不少深藍群眾對那面旗子也不敢苟同、不想沾染。

中華統一促進黨總裁張安樂及兒子張瑋也到場參與遊行。（記者劉信德攝）

去年底，民眾在公共政策網路參與平台上提案，要求在刑法中增列禁止五星旗公開懸掛、展示、陳列等並成案，但法務部回復「不予採納」，主要理由是不符憲法保障人民言論自由的意旨、違反法律明確性原則。

不過，五星旗爭議並未平息，而急統派持五星旗招搖街頭，舉止更誇張、囂張，引起大部分人民更大反感。

其實，大法官就憲法言論自由的釋憲來看，不採德國防衛性民主理論，以預防性管制的立法禁止使用納粹象徵，而採必須「明顯而立即的危險」或「緊急危難」程度，才可對人民團體管制政治言論。五星旗招搖過街是否已構成以上條件？社會共識待建立。

急統派那票人到處舉、掛、插五星旗，仗著台灣的言論自由反台灣，去依附及效忠專制極權獨裁、毫無言論自由的中國政權。（記者劉信德攝）

說白了，依目前的法律，舉掛五星旗或什麼政治標幟，就如你要掛一塊髒抹布、破內褲當旗子一樣，那是你的自由，愛燒你就燒，那是你的東西，除非你的舉動違反其他法令，否則無法禁止或處罰。

急統派那票人到處舉、掛、插五星旗，仗著台灣的言論自由反台灣，去依附及效忠專制極權獨裁、毫無言論自由的中國政權。其實，他們的行徑是在污穢化那面旗子，絕大多數台灣人民的觀感因而更差，使五星旗成了污腥旗，有不少人更因而把那面旗子看做髒抹布、破內褲那樣，你愛掛你就去掛，就當你腦袋...。

習近平換了對台灣工作的班子，除非新班子仍然腦袋漿糊，以為那票人到處舉五星旗，就可達到「插旗」台灣的目的，就可亂台。（歐新社）

習近平換了對台灣工作的班子，除非新班子仍然腦袋漿糊，以為那票人到處舉五星旗，就可達到「插旗」台灣的目的，就可亂台。殊不知這樣惡搞，反而讓台灣人民對中國反感加深，反而把五星旗搞成被與髒抹布、破內褲同級看待。

中國對台新班子怎麼看這件事？直接下令禁止其同路人濫用五星旗？完全切割？或仍然不管阿貓阿狗、促統就是自己人？爛事做盡、惡搞不斷也無所謂？