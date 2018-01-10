自由廣場》豈能坐視五星旗囂張

◎ 朱孟庠

共產黨控制法是美國聯邦立法的一部分，由艾森豪威爾總統於一九五四年八月二十四日簽署成為法律，該法禁止美國共產黨，或支持共產黨或「共產主義」組織，並確定由陪審團考慮確定參與這些組織的活動、計畫、行動、目標或宗旨的證據。美國斯時是第一世界民主國家集團之龍頭，對第二世界之共產國家集團（第三國際）採取圍堵政策，其國內也制定共黨控制法以靖內，確保國家安全。無庸置疑，美國是民主國家，但當時基於國家安全，明確反共。

台灣人民提案通過的「禁止懸掛五星旗」，法務部竟回應：「提案不符合憲法保障人民言論自由意旨，因此『不予採納』。」似無視於中共刀鋒已逼近台灣的危險事實。自由台灣當前最急迫的，不就是領導中心應展現堅定的國家意志？但法務部答覆文一出，形同繳械，掛五星旗者更是有峙無恐，如金門模範街，竟想出了一個怪點子：街道一邊插中華民國國旗，一邊插五星旗，居民還得意的到處嚷嚷，誇讚點子好，刺激打卡率，媒體報導，旅遊增溫，這敵我不分的荒唐，難道不會如蝴蝶效應地擴散？美國除了大使館外，嚴禁五星插旗，試問美國難道不是民主國家嗎？此關乎民心士氣及重大國安，法務部怎能草草回應，自毀國家意志。

如金門模範街，竟想出了一個怪點子：街道一邊插中華民國國旗，一邊插五星旗，居民還得意的到處嚷嚷，誇讚點子好，刺激打卡率，這敵我不分的荒唐，難道不會如蝴蝶效應地擴散？（ 資料照，記者吳正庭攝）

國旗代表國土的延伸、主權的宣示。敵國五星插旗，已是「行動」，非僅止於言論自由。認定這是集會遊行法所許可的範圍，但事實擺明就是紅色暴力長時間盤據街頭，製造事端，意圖利用民主社會的弱點，行顛覆台灣之實，既成為國家禍害，政府又怎能龜縮不願審度時局而立法因應？

羅曼羅蘭名言：「自由！自由！多少罪惡是假汝之名而施行。」難道民主真百毒不侵？完全不用設防衛機制？上月美國總統川普向國會提交的首份國家安全戰略報告，對中國的批評措辭嚴厲，將其定為挑戰美國經濟地位、侵蝕美國繁榮安全的主要威脅。連美國這樣的超級大國，都如此戰戰兢兢地防範中國全球擴張的極權主義，台灣呢？充塞著失敗主義的論調，是在恐懼前投降？法務部的思維若只停留在言論自由的表象，沒有前瞻之明？無法洞察其對台灣的傷害？難道法務部不怕成為中共統戰的幫凶？

（作者為藝術家，曾任李登輝基金會副秘書長）